Çeşme-Sakız Feribot Seferleri Durduruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Çeşme-Sakız Feribot Seferleri Durduruldu

Çeşme-Sakız Feribot Seferleri Durduruldu

Yunanistan'ın vize uygulamasındaki fiyat artışı nedeniyle Çeşme-Sakız seferleri iptal edildi.

02.10.2024 19:09
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TÜRKİYE'den Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının Çeşme- Sakız Adası arasında çalışan firmalar tarafından 12- 13 Ekim tarihleri arasında durdurulacağı duyuruldu. Konuyla ilgili bilgi veren acente yetkilisi Kadir İnandı, " Yunanistan'ın 10 Haziran tarihli karar gereği 0, 50 Cent olan uluslararası gemi liman güvenlik hizmeti ödemesini kişi başı 5 Euro'ya çıkartılmasının ardından satılan biletlerin muaf olacağı belirtilmesine rağmen muaf tutulmadı. Sezon bitti ve bizler finansal olarak büyük sıkıntıya sokacak bir sorun ile karşı karşıya kaldık" dedi.

Yoğun ilgi gören Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Çeşme- Sakız Adası arasında çalışan firmalar tarafından durduruldu. Yunanistan'ın 10 Haziran tarihli karar gereği 0,50 Cent olan uluslararası gemi liman güvenlik hizmeti ödemesi kişi başı 5 Euro'ya çıkartılmasının ardından satılan biletlerin muaf olacağı belirtildi. Ancak şirket sahipleri, Sakız Belediyesi'nin geriye dönük ücretlerin tahsil edilmesini istediklerini söyleyerek Çeşme- Sakız Adası arasında çalışan Turyol- Ertürk- Sunrise ve Tilos feribot firmaları olarak ortak karar ile 12- 13 Ekim 2024 tarihinde karşılıklı olarak sefer yapmamaya karar verdiklerini duyurdu. Konu hakkında bilgi veren acente yetkilisi Kadir İnandı, "Kanunun ilk çıktığında Sakız Adası belediye yetkilileri ile toplantı yaptık, halihazırda satılmış binlerce biletlerimiz olduğunu, bazı adalarda bu ücretin toplanmayacağını, yoğun dönemde zam yapılmasının itibarlarını zedeleyeceğini belirttik. Sakız Adası Belediyesi yetkilileri, merak etmememiz gerektiğini, kesilmiş olan biletleri muaf bırakacaklarını, kesilmiş tüm biletlerin listesini kendilerine göndermelerini ve bakanlığa bu konunun sezon sonuna tehir edilmesini içeren yazı yazacaklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.

'FİNANSAL OLARAK BÜYÜK SIKINTIYA SOKACAK BİR SORUN İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'

İnandı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 Haziran tarihine kadar olan kesilmiş olan tüm biletleri Sakız Belediyesi'ne ilettik. Sezon sonunda acentelerimiz aracılığı ile bakanlığın olumlu görüş vermediğini, kanunun uygulanmak zorunda olduğunu tüm ücretin geriye dönük tahsil edilmesi gerektiğini bildirdiler. Aynı zamanda daha önceden kesilen biletleri de kabul edemeyeceklerini belirttiler. Feribot firmaları olarak yolcularımızdan bu ücreti toplamadık. Sezon bitti ve bizleri finansal olarak büyük sıkıntıya sokacak bir sorun ile karşı karşıya kaldık. Şu anda da 2 günlük sefer iptali sonucu bile yaklaşık 3 bin kişinin adaya gitmesine engel oldu. Yunan idaresinde; Sakız Adası Belediyesi 10 Haziran öncesinde kesilen biletlerden fiyat farkının tahsil edilmeyeceği sözü vermesine rağmen sözünü tutmaması, Sakız Adası Belediyesi uygulamayı sezon sonuna bırakmak için uğraşacağını belirtmesine rağmen, paranın tahsili için süreci hızlandırmaya çalışmaktadır. 10 Haziran tarihinden itibaren geçen yolculardan liman fiyat farkı toplanmadığımız halde, Sakız Adası Belediyesi'nin bizden bu tutarı talep etmesi, kanun maddesinin tüm Yunanistan'ı kapsamasına rağmen, Midilli, Samos, Meis gibi adalarda belediye tarafından yaz döneminde uygulanmaması bizleri haksız rekabet şartlarıyla karşı karşıya kalmamızı sağlaması yönünde gerekçemizi belirttik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Çeşme-Sakız Feribot Seferleri Durduruldu - Son Dakika

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