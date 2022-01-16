Üye Girişi
Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı - Son Dakika

Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı

16.01.2022 12:43
Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, erken rezervasyonlardaki yoğunluğa dikkat çekerek tatilcilerin mağduriyet yaşamamaları için güvenilir online kanallardan ve bilinen acentelerden, iptal garantili rezervasyon yaptırmaları ile ilgili uyarıda bulundu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, erken rezervasyonlardaki yoğunluğa dikkat çekerek tatilcilerin mağduriyet yaşamamaları için güvenilir online kanallardan ve bilinen acentelerden, iptal garantili rezervasyon yaptırmaları ile ilgili uyarıda bulundu.

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, erken rezervasyonlarda ciddi artış olduğunu ifade etti. 2022 sezonunun turizm açısından hareketli geçeceği beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Şu anda erken rezervasyonlar ile ilgili özellikle yurt içi ve yurt dışı tur operatörleri, Türkiye'deki çok sayıdaki acente ve online kanallar, ciddi bir erken rezervasyon kampanyası başlattı. Doların da yüksek değerlere ulaştığı bu dönemlerde erken rezervasyon ile tatil satın almak çok daha avantajlı. Çünkü fiyatlarda yüzde 25-30'lara varan bir indirim söz konusu. Önümüzdeki günlerde bu indirimler kalkabilir. Erken rezervasyon dönemleri ocak, şubat, mart ve nisan ayının son haftasına kadar devam ediyor. Sonraki tarihlerde uzamayabiliyor. Talep gelirse fiyatlar sürekli artışa geçebiliyor. O nedenle fiyatların uygun olduğu bugünlerde erken rezervasyonunuzu yaptırın diyoruz" diye konuştu.

"Rezervasyon oluştururken ödemenin tamamını yapmayın"

Tatilcilerin mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri uyarısında bulunan Demir, "Özellikle rezervasyon anında yapılan ödemeleri garanti edici bir takım bilgiler ve belgeler edinilmesi gerekiyor. Eğer bir acente üzerinden rezervasyon yaptırıyorsanız, muhakkak o acentenin güvenilirliği ve acentenin referansının ölçülmesi gerekir ki, ödediğiniz paranın karşılığını alabilesiniz. Birçok tatilci rezervasyonunu yaptırıyor. Fakat oteline gittiğinde rezervasyonunu göremeyebiliyor. 'Rezervasyonunuz yok' yanıtını alabiliyor. Böyle önemli mağduriyetleri birçok kez gördük. Mağduriyet yaşanmaması için rezervasyon oluştururken ödemenin tamamını yapmayın. Yüzde 25, yüzde 30, hatta yüzde 50'ye kadar ödeme yapın. Kesinlikle son dakikaya kadar rezervasyonunuzu iptal edebilmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir olağanüstü durumunuzda, tatile gidememeniz söz konusu olduğunda, rezervasyonunuz iptal edilerek ödemenizi geri alabilmeniz gerekir. Bu da ancak güvenilir acentelerle mümkün" ifadelerini kullandı.

"Online kanallar üzerinden yapın"

"Rezervasyonunuzu daha çok online kanallar üzerinden yapmanızı öneriyoruz" diye vurgulayan ÇEŞTOB Başkanı Demir, şöyle devam etti: "Nasıl ki, online alışverişlerimizde iade garantisi oluyor, burada da son güne kadar rezervasyonunuzu iptal ettirebilmeniz gerekir. Hatta uluslararası online kanallar bu konuda oldukça güvenilir. Tatil için erken rezervasyon yaptıracak tatilcilerin mağduriyet yaşamamaları için bu konuda hassas olmalarını öneriyoruz." - İZMİR

Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı
Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı
Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı
Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı

YORUMLAR
500

Yakup Demir, Turizm, Tatil, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı - Son Dakika Ekonomi


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!         
12:41
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
12:41 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!
12:39 Taksicilerin Genel Kurulu da olaylı, yumruklar havada uçuştu!
12:24 Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor
12:04 Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi
11:44 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için kritik günler!
11:27 Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı
11:08 Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak
11:06 Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi
10:30 Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!
10:28 Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 12:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement