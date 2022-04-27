Cevdet Hançer, Boyner Büyük Mağazacılık Planlama Genel Müdür Yardımcısı oldu - Son Dakika
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Cevdet Hançer, Boyner Büyük Mağazacılık Planlama Genel Müdür Yardımcısı oldu

27.04.2022 16:42
Cevdet Hançer, Boyner Büyük Mağazacılık Planlama Genel Müdür Yardımcısı oldu

Cevdet Hançer, Planlama ve Tedarik Zinciri operasyonlarındaki deneyimi ile Boyner Büyük Mağazacılık Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Cevdet Hançer, Planlama ve Tedarik Zinciri operasyonlarındaki deneyimi ile Boyner Büyük Mağazacılık Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yeni dönemdeki organizasyon yapısını "All-line" olarak adlandırdığı, fiziksel ve dijital tüm kanallarında zengin ve farklı müşteri deneyimi stratejisi doğrultusunda şekillendiren şirkette üst düzey bir atama gerçekleşti.

Bu kapsamda, Cevdet Hançer, Boyner Büyük Mağazacılık Planlama Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Hançer, yüksek mühendislik derecesini de Sabancı Üniversitesi'nde aynı bölümde tamamladı.

Hançer, profesyonel kariyerine 2010 yılında Ford Motor Company'de ürün geliştirme mühendisi olarak başladı, ardından hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Unilever'de devam etti. Unilever bünyesinde, tedarik zinciri departmanında tedarik planlama, müşteri hizmetleri, endüstriyel performans ve strateji yönetimi rollerini yürüten Hançer, daha sonra fabrika direktörü olarak görev aldı ve farklı uzmanlık alanlarına başarıyla liderlik etti.

Son olarak, Türkiye ve Orta Asya operasyonlarından sorumlu talep planlama direktörü olarak çalışan Hançer, Unilever kariyeri boyunca birçok transformasyon ve dijital dönüşüm projesini hayata geçirdi.

Cevdet Hançer, planlama ve tedarik zinciri operasyonlarındaki deneyimi ile Boyner'in merkez ve online ticari planlama süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

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Sabancı Üniversitesi, Mağazacılık, Unilever, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cevdet Hançer, Boyner Büyük Mağazacılık Planlama Genel Müdür Yardımcısı oldu - Son Dakika


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