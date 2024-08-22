Cevdet Yılmaz: Enflasyon oranları düşmeye devam edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Enflasyon oranları düşmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon oranlarının Ağustos ayında yüzde 50'ye yaklaşacağını, eylül ayında ise yüzde 50'nin altına ineceğini belirtti. Yılmaz ayrıca, bütçe açığı ve cari açığın geçen yılki tahminlerden daha iyi oranlarda gerçekleşeceğini söyledi.

22.08.2024 13:49
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ağustos ayında yüzde 50'ye yaklaşan, eylül ayında ise yüzde 50'nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlü siyasi sahiplenme ve koordinasyon içinde politikalarını uyguladıklarını ve sonuç aldıklarını belirterek son gelişmelere bakıldığında, bu yıl için bütçe açığı ve cari açığın geçen yıl açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşeceğini bildirdi.

Büyüme daha dengeli bir yapıda devam ederken enflasyon ile mücadelenin çok daha güçlü bir zeminde sürdürüleceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirler ile dinamik ticaret politikaları risklerimizi azaltırken dezenflasyon politikalarımızı da destekliyor. Ağustos ayında yüzde 50'ye yaklaşan, eylül ayında ise yüzde 50'nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız güncellenmiş OVP'de bu oranlarla ilgili son tahminlerimiz ve hedeflerimiz yer alacak."

"Sosyal refahımızı kalıcı bir şekilde artırmaya kararlıyız"

Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP için Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, kurumların teknik çalışmalara devam ettiğini, diğer yandan ilgili kesimlerle istişare içinde katılımcı bir yaklaşımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Ülke için tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendirdikleri dört yıllık seçimsiz dönemde yapısal dönüşümler ile bu resmi tamamlamayı planladıklarına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sanayiden tarıma, turizmden hizmetlere, enerjiden lojistiğe, yeşil ve dijital dönüşüm ile yolumuza devam edeceğiz. Eğitim ve sağlıkta yeni seviyelere ulaşırken 'mülkün temeli' olarak gördüğümüz adalet alanında güveni ve hızı artırmaya dönük reformlarımızı sürdüreceğiz. Demokrasi ve kalkınma yolunda vazgeçilmez önemde olan güvenlik alanında etkin teknolojiler ve kurumsal yapı ile insanımızın huzurunu koruyacağız. Eşsiz konumumuz, etkin ve barışçı dış politikamız, yenilikçi ve girişimci nüfusumuz ile başaracağız. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü liderlik, tecrübeli kadrolar, milli birlik ve siyasi istikrar içinde hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Amacımız ülkemizi her alanda daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak, insanımızın refahını artırmaktır. Zorlu dünya ve bölge koşullarına rağmen, istikrar içinde büyümeye ve sosyal refahımızı kalıcı bir şekilde artırmaya kararlıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Enflasyon oranları düşmeye devam edecek - Son Dakika

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