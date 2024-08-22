Cevdet Yılmaz: Enflasyon Oranları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Enflasyon Oranları Düşmeye Devam Ediyor

Cevdet Yılmaz: Enflasyon Oranları Düşmeye Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirlerin enflasyon oranlarını düşürdüğünü belirtti.

22.08.2024 13:02
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirler ile dinamik ticaret politikaları risklerimizi azaltırken, dezenflasyon politikalarımızı da destekliyor. Ağustos ayında yüzde 50'ye yaklaşan, eylül ayında ise yüzde 50'nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü siyasi sahiplenme ve koordinasyon içinde politikalarımızı uyguluyor ve sonuç alıyoruz. Son gelişmelere bakıldığında, 2024 yılı için bütçe açığı ve cari açık geçen yıl paylaştığımız Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşecek. Büyümemiz daha dengeli bir yapıda devam ederken, enflasyon ile mücadelemiz çok daha güçlü bir zeminde sürdürülecek. Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirler ile dinamik ticaret politikaları risklerimizi azaltırken, dezenflasyon politikalarımızı da destekliyor. Ağustos ayında yüzde 50'ye yaklaşan, eylül ayında ise yüzde 50'nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'REFORMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılacak güncellenmiş OVP'de bu oranlarla ilgili son tahminler ve hedeflerin yer alacağına işaret eden Yılmaz, "2025-2027 dönemini kapsayacak OVP için Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere kurumlarımızla teknik çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan ilgili kesimlerle istişare içinde katılımcı bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz. Ülkemiz için altın kıymetinde olan ve tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde yapısal dönüşümler ile bu resmi tamamlamayı planlıyoruz. Sanayiden tarıma, turizmden hizmetlere, enerjiden lojistiğe, yeşil ve dijital dönüşüm ile yolumuza devam edeceğiz. Eğitim ve sağlıkta yeni seviyelere ulaşırken, mülkün temeli olarak gördüğümüz adalet alanında güveni ve hızı artırmaya dönük reformlarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

'HEDEFLERİMİZİ BİRER BİRER HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Cevdet Yılmaz, demokrasi ve kalkınma yolunda vazgeçilmez önemde olan güvenlik alanında etkin teknolojiler ve kurumsal yapı ile insanların huzurunu koruyacaklarını belirterek, "Eşsiz konumumuz, etkin ve barışçı dış politikamız, yenilikçi ve girişimci nüfusumuz ile başaracağız. 'Türkiye Yüzyılı'nda; güçlü liderlik, tecrübeli kadrolar, milli birlik ve siyasi istikrar içinde hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Amacımız, ülkemizi her alanda daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak, insanımızın refahını artırmaktır. Zorlu dünya ve bölge koşullarına rağmen, istikrar içinde büyümeye ve sosyal refahımızı kalıcı bir şekilde artırmaya kararlıyız" dedi.

Kaynak: DHA

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