Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 artış olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklanan verileri değerlendirdi. Temmuz ayı enflasyon rakamının yüzde 3,23 olarak açıklandığını hatırlatan Yılmaz, yıllık enflasyonun ise geçen aya göre yüzde 71,60'dan yüzde 61,78'e gerilediğini belirtti.

"'Gelir artışı altı ayda bir defa, gider artışları her ay yapılıyor' yanlışından kurtulmalıyız"

Yıllık enflasyonun 12 aylık dönemsel veriler çerçevesinde azaldığına dikkati çeken Yılmaz, "Enflasyon hızının yıllık düşüşüne eşdeğer enflasyon kaynaklı kayıplar da düşmelidir. Temmuz ayı itibarıyla kamu görevlisi ve emeklisinin maaş/ücretlerine yüzde 19,31 artış yapılırken, doğalgaz, elektrik, ulaşım, kira ve diğer zorunlu giderlere çok daha fazla artış yapılması, sabit gelirlilerin geçimlerini zorlamaya devam ediyor. Her dönem ifade ettiğimiz 'gelir artışı, gider artışlarına yeniliyor' gerçeğinden ve 'gelir artışı altı ayda bir defa, gider artışları her ay yapılıyor' yanlışından kurtulmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Bölgesel tehditlere karşı ekonomimizi olağan ve beklenen süreden daha hızlı bir şekilde güçlendirmeliyiz"

Emekçinin gelirinden ve toplu sözleşme hükümlerinden kısmayı ve tartışmaya açmayı hedefleyen düzenlemelerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sabit gelirliyi ötekileştirecek, gelir sıkıntısını büyütecek ve kazanılmış hakların yok sayılmasına müsaade edecek her türlü bireysel tutumdan uzak durulmalıdır. Bunun yerine bölgesel tehditlere karşı ekonomimizi, beşeri sermayemizi, birliğimizi ve beraberliğimizi olağan ve beklenen süreden daha hızlı bir şekilde güçlendirmeliyiz. Enflasyon, gelir dağılımı adaletsizliği ve vergi dağılımı eşitsizliği gibi kalıplaşmış sorunlardan acilen kurtulmamız gerekiyor. 85 milyon, alın terinin karşılığının eksiksiz alındığı, gelir dağılımı adaletinin sağlandığı, ekonomik kaygıların son bulduğu güçlü ve büyük Türkiye hedefinin mümkün olduğu gerçeğinde buluşmalıdır. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda enflasyonun ürettiği kayıpların telafisi de vergi adaletsizliğinin bitirilmesi de, gelir dağılımı adaletinin sağlanması da adil ve makul maaş/ücret artışlarının belirlenmesi de mümkün olacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA