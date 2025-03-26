Cevdet Yılmaz: İmamoğlu'nun tutuklanması ekonomiyi etkilemez - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: İmamoğlu'nun tutuklanması ekonomiyi etkilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ekonomiye olumsuz etkisi olduğu iddialarını reddetti ve kısa vadede sınırlı bir etki olabileceğini, bunun da telafi edilebileceğini belirtti. Ayrıca emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ile ilgili yasal sürecin uzamasının muhalefetten kaynaklandığını ifade etti.

26.03.2025 14:22
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(İmamoğlu'nun tutuklanmasının ekonomiyi etkilediği iddiası) Öyle bir şey söz konusu değil"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ekonomiyi olumsuz etkilediği yorumlarına ilişkin, "Nereden böyle bir şey çıkarıyorlar bilmiyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Çok kısa vade kısmi bir etki söz konusu olabilir. O da bütçemiz içinde gerekli tedbirler alınarak telafi edilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Toplantısı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ekonomide yaşanan gelişmeler ve emeklilere bayram ikramiyesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ekonomiyi olumsuz etkilediği yorumlarına ilişkin Yılmaz, "Nereden böyle bir şey çıkarıyorlar bilmiyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Çok kısa vade kısmi bir etki söz konusu olabilir. O da bütçemiz içinde gerekli tedbirler alınarak telafi edilir. Yani geçici faiz oranlarındaki günlük artışın etkisi olabilir. Onun ötesinde bir etki söz konusu değil. Bunlar afaki rakamlar. Böyle iddialarda bulunanların hesabını, kitabını, detaylarını net bir şekilde ortaya koyması gerekir. Yaşanan kısa vadeli, dönemsel bir etki. Bunu böyle çok abartıp üç günlük, beş günlük, bir haftalık bir etkiyi yıllık bir etkiymiş gibi hesaplarsanız yanlış sonuçlara ulaşırsınız. Bizim programımız ortada. Kararlı bir şekilde programımızı hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Bir programı hayata geçirirken olumlu veya olumsuz birtakım gelişmelerin olabileceğini aktaran Yılmaz, "Hep vurguluyoruz ekonomimizin temelleri sağlam, cari açığımız düşük seviyelerde, bütçe açığımız depreme rağmen kontrol altında, enflasyonumuz düşüş eğiliminde. Merkez Bankamızın rezervleri yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz yine sağlıklı, sağlam. Bu yaşanan hadiselerden dolayı geçici bir etkilenme söz konusu. Bu rakamları abartmanın da bir anlamı yok. Kaldı ki bu hafta içinde görüyorsunuz piyasalarda çok daha sakin bir hava söz konusu. Önümüzdeki dönemlerde ekonomi programımız hep birlikte kurumlarımızın koordinasyon içinde çalışması ile hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edecek" dedi.

"Maalesef muhalefetin tavrı nedeniyle emekli ikramiyesinin yer aldığı kanun teklifi uzadı"

Emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesindeki bin liralık zammın ne zaman hesaplara yatırılacağına ilişkin de konuşan Yılmaz, "Meclisimiz şu anda o kanun teklifini görüşüyor biliyorsunuz. Maalesef muhalefetin tavrı nedeniyle uzadı bu kanunlar. Halkımız bir an önce bu kanunların çıkmasını bekliyor elbette. Bu Meclisimizin sorumluluğunda olan bir husus. İnşallah bayramdan önce bu kanun çıkıp, o ilavede verilmiş olur diye temenni ediyoruz. 3 bin lirayla ilgili ödemeleri zaten başlattı Çalışma Bakanlığımız. Kendi takvimi içinde o ödemeleri yapıyor. Kanunun çıkması halinde fark ödemesi olarak ilave artışta ödenecektir" diye konuştu.

"Yapılan artışın maliyeti 28,5 milyar Türk lirası"

Bir gazetecinin emekli ikramiyelerine yapılan bin liralık zammın emekliler tarafından az bulunduğu sorusuna da cevap veren Yılmaz, "Yapılan artışın maliyeti 28,5 milyar Türk lirası. Biliyorsunuz bunlar kanunla yapılan düzenlemeler. Yani prime dayalı ödemeler değil, kanunla 2018'de yapılmıştı. Sonra belli dönemlerde arttırıldı. Her artışın da kanunla yapılması gerekiyordu. Çünkü bu normal bir ödeme değil. Bir adı üzerinde ikramiye ve prime bağlı olmadan yapılan bir destekleme. 28,5 milyar gibi son yapılan kararın maliyeti" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bayram İkramiyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: İmamoğlu'nun tutuklanması ekonomiyi etkilemez - Son Dakika

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