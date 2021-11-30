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Çevikel: "Sürdürülebilir büyüme için önümüzü görmeliyiz" - Son Dakika

Çevikel: "Sürdürülebilir büyüme için önümüzü görmeliyiz"

30.11.2021 14:01
Çevikel: "Sürdürülebilir büyüme için önümüzü görmeliyiz"

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümesini değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "İhracatçımız büyümenin bel kemiği olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümesini değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "İhracatçımız büyümenin bel kemiği olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak sürdürülebilir büyüme için risklere karşı önümüzü görmek istiyoruz" dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 7,4'lük büyümede ana gruplar bazında en yüksek büyümeyi ihracatın gösterdiğini ve sanayiciler için olumsuz iklim oluşturan tüm faktörlerin ivedilikle ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, büyüme zincirine her gün yeni bir halka ekleyen sanayicileri takdire şayan performans sergilediğini belirterek "Türkiye, pandemi sürecinde ve sonrasındaki toparlanma döneminde büyüme adına olabilecek en iyi sonuçları alan ülkelerden biri oldu. 2021 yılının üçüncü çeyreğine baktığımızda da 7,4 oranında bir büyüme kaydettiğimizi görüyoruz. Verileri incelediğimizde ise üçüncü çeyrekte ana gruplar bazında en yüksek büyümeyi ihracatın gösterdiğini söyleyebiliyoruz. Üretim, yatırım ve ihracata dayalı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, açıklanan verilerle gösterdikleri çabayı bir kez daha gözler önüne seren ihracatçımızı ve tüm iş dünyasını kutluyorum. Üreterek ve birlik olarak başarı ivmemizi yükseleceğimize ve çok daha güzel günler göreceğimize inanıyorum ama yapılması gerekenler var" dedi.

İş dünyası ne bekliyor?

Her şartta üretmekten vazgeçmeyen sanayicinin desteklendikçe güçleneceğini de kaydeden Nilüfer Çevikel, "İş dünyası olarak koşullar ne kadar zor olursa olsun motivasyonumuzu kırmamaya ve üretimimizi sekteye uğratmamaya çaba gösterdik. Ülke olarak pandemide ekonomik anlamda pozitif ayrışan nadir ülkelerden olmayı başardık, krizi fırsata çevirerek yeni pazarlarda varlık göstermeye başladık. Bu anlamda sanayicinin zorlu koşullarda büyük fedakarlık gösterdiğini göz ardı edemeyiz. İş dünyası olarak, karar vericilerden beklentilerimiz var. Üreticilerimizin desteklendiğini hissetmek istiyoruz. Her geçen gün artan enerji maliyetleri, yüksek enflasyon ve dalgalı kur gibi olumsuz iklim oluşturan, önümüzü görmemizi engelleyen faktörlerin acilen ortadan kaldırılmasını bekliyor, sanayicilerimizin omzundaki yüklerin hafifletilmesini diliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Çevikel: Sürdürülebilir büyüme için önümüzü görmeliyiz

Organize Sanayi Bölgesi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çevikel: 'Sürdürülebilir büyüme için önümüzü görmeliyiz' - Son Dakika Ekonomi


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