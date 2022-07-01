Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi

Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu

01.07.2022 08:48

Ceviz reçelinin lezzet yolculuğuBİTLİS Cevizin ana vatanı olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretilen meşhur 'ceviz reçeli', zorlu üretim sürecinin ardından sofralardaki yerini alıyor.

Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu

BİTLİS Cevizin ana vatanı olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretilen meşhur 'ceviz reçeli', zorlu üretim sürecinin ardından sofralardaki yerini alıyor.

Yapımı bir hayli meşakkatli olan ceviz reçeli, cevizlerin tam olgunlaşmadığı dönemde yapılıyor. Tek tek elle dalından toplanan taze cevizler, uzun süren 14 aşamalı bir işlemin ardından reçel yapılıyor. Reçele dönüştürülen bu lezzet ise damaklarda ayrı bir tat bırakıyor. Adilcevaz ilçesinde yaz mevsiminde olgunlaşmaya başlayan ve özenle seçilen yeşil cevizler, kabuğu soyulduktan sonra doğal işlemlerden geçiriliyor. Yılın sadece bir ayında toplanan yeşil cevizlerden reçel elde etme süreci, cevizlerin toplanmasıyla birlikte yaklaşık 20 gün sürüyor. Yöre halkının şifa niyetine yediği ceviz reçeli, ayrıca özel misafirlere de ikram ediliyor. Son yıllarda yapımı yaygınlaşan ceviz reçelinden birçok aile geçimini sağlıyor.

Adilcevaz'da 20 yıldır ceviz reçeli üretimi yapan Ramazan Üstün, "20 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önceleri cevizin kabuklusunu alıp Türkiye geneline dağıtımını yapıyordum. Daha sonra ceviz reçeli çıktı piyasaya. Onunla uğraşmaya başladık. Bugüne kadar onunla uğraşıyoruz. Adilcevaz'ın cevizi meşhurdur. Türkiye'de ve dünyada birincidir. Tek tescilli ceviz Adilcevaz cevizidir. Bizde bunun reçelini yapmaya devam ettik, halende yapmaya devam ediyoruz. Ceviz reçelinin yapımı 14 aşamadan geçiyor. İlk aşaması badem büyüklüğündeyken toplanır içi sertleşmeden. Toplandıktan sonra içi soyulur. Tek tek elle, bıçakla soyulur. Soyulduktan sonra diğer aşamaları var. Suyu var, kaynaması var, şekeri var, paketlenmesi var, vakumlaması var. Yani 14 türlü aşamadan geçtikten sonra şişelenip vakumlanır, mutfağımıza, sabah kahvaltılarımıza yetiştiriyoruz. Çağımız internet çağı, Türkiye genelinde her tarafa gönderme şansımız var. Kapılarına, adreslerine teslim yaparız. Faydalarına gelirsek tiroit bezlerine iyi gelir. Bağışık sistemine iyi gelir. Kansızlığa iyi gelir, diş etlerini sertleştirir. Kabızlığın bir derece önleyicisidir. Daha sayabileceğim çok faydaları var. Yıllık üretim 20-22 ton arası değişiyor. Yılına göre cevizin verimine göre üretim miktarı da değişiyor" dedi.

YORUMLAR
500
Kırkpınar'ın geleneksel lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ndeki yerini aldı Kırkpınar'ın geleneksel lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ndeki yerini aldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:47 Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti! 550 bin yararlanabilecek
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 09:26:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement