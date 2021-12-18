Üye Girişi
Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor - Son Dakika

Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor

18.12.2021 12:20

Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin çekirdeği yaktı olarak kullanılıyor.

Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin çekirdeği yaktı olarak kullanılıyor. İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören zeytin çekirdeği, Yunanistan'a da ihraç ediliyor.

Burhaniye'de zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler TARİŞ'in merkez ve Pelitköy'deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdekler çevre dostu yakacak oluyor. 15 yıldan beri zeytinlerin makinede ezilip hamur haline getirilmesi sırasında ayrılan zeytin çekirdekleri iç piyasada olduğu gibi Yunanistan'da da rağbet görüyor. Çekirdeğin yerli ve kaliteli kömüre muadil, ortalama 4 bin 4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilirken, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer bir özelliği ise 1 tonda yaklaşık 30-40 kilogram civarında kül (atık) bırakması.

Burhaniye TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, yurdun değişik yerlerine gönderilen zeytin çekirdeğinin 7 yıl önce Yunanistan'a ihracına başlandı. Piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan zeytin çekirdeği, 1400 kiloluk torbalarla da ihraç ediliyor. Zeytin çekirdeğinin çok tutulduğunu anlatan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, "Kooperatifimizde yaklaşık 15 yıldır zeytin çekirdeği üretmekteyiz. Fabrikamıza gelen zeytinlerden sıkma aşamasında çekirdekleri ayırarak tüketicilere satmaktayız. Zeytin çekirdeği çevre dostu bir yakacaktır. Külü olmayan, kalorisi gayet yüksek temiz bir yakacaktır. Çok tutulan bir yakacaktır. Şu an için, önceki yıllarda da olduğu gibi, hem yurt dışına ihracatımız bulunmaktadır. Hem de Türkiye'de iç pazara vermekteyiz. Türkiye iç pazarına 25 kiloluk çuvallarda satarken, yurt dışına ise bin 400 büyük çuvallarda sevk etmekteyiz. Çevre dostu bir yakacak olduğu için çok tutuluyor. Talep bu yıl çok fazla. Kömür fiyatlarının artmasıyla birlikte şu an taleplere yetişemiyoruz. Diğer fabrikalarda bu işlemi yapmaya başladılar. Yaklaşık, yılda bin ton, bin 500 ton civarında zeytin çekirdeği üretmekteyiz" dedi.

Ahmet Evyapan da, "Dünya temiz bir hava soluma imkanına kavuşmuş oluyor. Herkese tavsiye ederim. Gayet sağlıklı bir yakıt. Hem de ekonomimize katkı oluyor." dedi.

Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor
Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor
Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor
Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor
Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor
Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor

Balıkesir, Türkiye, Zeytin, Tariş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:56 Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi
13:56 Kahramanmaraş'ta hurda yığınına dönen otomobil 2 askere mezar oldu
13:55 Bir asansör tacizi de ABD'de! Takip ettiği kadının yanında pantolonunu indirdi
13:39 Alışverişten sonra, Bulgar ve Yunan vatandaşları Trakya'dan konut almaya da başladı!
13:31 TOGG ve Farasis'ten ortaklığıyla Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor
13:31 Gizli buzlanma can aldı! İki otomobilin çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var
13:20 Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Emre Çolak yine kulüpsüz kaldı
13:18 Şu ana kadar 43 kişi öldü! Niye sahte içki içiliyor? Neden engellenemiyor?
13:06 İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı
13:03 Bu yepyeni bir yan etki: Covid 19 erkeklerde kas mı yapıyor?
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Bir asansör tacizi de ABD'de! Takip ettiği kadının yanında pantolonunu indirdi Bir asansör tacizi de ABD'de! Takip ettiği kadının yanında pantolonunu indirdi         
13:55
Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti         
12:43
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi         
19:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk         
16:37
Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 14:06:42. #1.12#
SON DAKİKA: Çevre dostu yakıt zeytin çekirdeği yok satıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement