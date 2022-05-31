Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar" - Son Dakika
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Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar"

31.05.2022 11:26
Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Projeyi Cumhurbaşkanımız ağustos ayında açıklayacak."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşların açıklanan TÜFE'nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız."

(İHA)

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Murat Kurum: 'Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar' - Son Dakika


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