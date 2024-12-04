Ceyhan 99 Buğday Tohumu Toprakla Buluştu

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "TAGEM Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan Ceyhan 99 isimli buğday tohumunun toprakla buluşmasını gerçekleştirdik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar işletmesinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen buğday tohumunun ekimine katıldı. İşletmede incelemelerde bulunan ve yetkilerden bilgi alan Yumaklı, modern makine ve tekniklerle yapılan buğday ekimini takip etti. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada bakanlık bünyesindeki TAGEM'in geliştirdiği Ceyhan 99 ismini taşıyan buğdayı verimli topraklarla buluşturduklarını belirtti. TİGEM'e ait Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM'in 1 milyon 600 bin dekarla dünyanın tek parça en büyük işletmesi olduğuna dikkat çeken Yumaklı, "Bunun 1 milyon dekarı sulanabilir arazi. Geriye kalan sulanamayan alanlarda da çok farklı faaliyetler devam ediyor. Bugün burada TAGEM Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan Ceyhan 99 isimli buğday tohumunun toprakla buluşmasını gerçekleştirdik. Şu an kullanılan buradaki teknolojinin gerek traktörler gerekse bu tohumun ve gübrenin toprakla buluşmasını sağlayan ekipmanlar açısından son derece gelişmiş olması elbette birçok kolaylığı sağlıyor ve kaynak kaybını da önlemiş oluyor" diye konuştu.

"Burada üretilen tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafındaki üreticilere ulaşmış oluyor"

TİGEM'in fonksiyonları ve yüklendiği misyon itibarıyla Türkiye'deki tarımsal üretimin gelişmesi için önderlik ettiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, yapılan

yatırımlarla çiftçilerin daha iyi ürün alabilmeleri için onlara adeta örneklik yaptığını ve pilot uygulamaları gösterdiğini belirtti. TİGEM'in hem Türkiye hem de bitkisel üretim için bir emniyet supabı görevi üstlendiğine işaret eden Yumaklı, "Burada üretilen tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafındaki üreticilere ulaşmış oluyor. Sertifikalı tohumu özellikle yaygınlaştırmakla ilgili bugüne kadar büyük başarı elde edilmiş. Bundan sonra da devam edecektir. Türkiye'de üretilen her 100 kilogramlık sertifikalı tohumun 40 kilogramının TAGEM tarafından geliştirilip, TİGEM tarafından da çoğaltılarak çiftçilerimize ulaştırıldığını düşünürsek hakikaten bu işletmeler ülkemiz tarımının ve bitkisel üretimin gelişmesi için büyük bir görev üstlenmiş durumda" dedi.

"Üreticilerimiz verilen eğitimlerle yeni teknolojilerle de tanışmış oluyorlar"

Bakan Yumaklı, kullanılan makine, ekipman ve teknoloji takibinin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz zaman zaman buralarda kendilerine verilen eğitimlerle yeni teknolojilerle de tanışmış oluyorlar. İnşallah burada üretilen ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan tohumlarla ülkemizin tarımsal üretimi, özellikle de üretim planlaması bağlamında bizim istediğimiz ve arzu ettiğimiz sonuçları bir eşgüdüm halinde verecek faaliyetler devam edecektir." - ŞANLIURFA