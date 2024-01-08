Cezayir\'den Türkiye\'ye LNG Gemisi Teslim Edildi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 30 Aralık 2023'te Cezayir'den ayrılan 171 bin 800 metreküp kapasiteli LNG gemisi, dün saat 08.03'te Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.