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Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Teslim Edildi - Son Dakika
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Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Teslim Edildi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan ve 171 bin 800 metreküp kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi olan Tessala, dün Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya yanaştı. Cezayir bandıralı gemi, 2016 yılında inşa edilmiştir.

Cezayir\'den Türkiye\'ye LNG Gemisi Teslim Edildi
08.01.2024 - 13:19,
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi dün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 30 Aralık 2023'te Cezayir'den ayrılan 171 bin 800 metreküp kapasiteli LNG gemisi, dün saat 08.03'te Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Teslim Edildi - Son Dakika
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