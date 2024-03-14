Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor

Ordu, 2023 yılında en fazla göç aldığı ve verdiği şehir İstanbul oldu

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Ordu'nun nüfus hareketliliği verileri açıklandı. Buna göre, Ordu'dan diğer illere 29 bin 843, diğer illerden Ordu'ya ise 43 bin 974 kişi göç etti. İstanbul, Ordu'nun en fazla göç aldığı ve verdiği şehir oldu. En fazla göç veren ilçe Altınordu olurken, en fazla göç alan ilçe yine Altınordu oldu.