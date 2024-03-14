Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 18 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.
138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin 18 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
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Kars'ın Kağızman ilçesinde, tuzak kurarak kaçak keklik avladıkları belirlenen 3 kişiye 102 bin 609 lira ceza kesildi. İlçeye bağlı Donandı köyü kırsalında yapılan operasyonda, kaçak avcılık yapan şüphelilere para cezası uygulandı ve tuzak malzemelerine el konuldu. 29 keklik ise doğaya salındı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığında yürütülen Akan Su Kanalda Yolunu Bulacak Faz2 Projesi, tarımsal verimliliği artırmak ve sulama işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla devam ediyor. Proje kapsamında toplam 18 bin metre boru toprak altına döşenecek ve 2 bin çiftçiye fayda sağlanacak.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde halk eğitimi merkezi ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Zeytin yetiştirme, zararlı hastalıklardan koruma, bilinçli sulama ve budama kursu'na 16 kursiyer katıldı. Kurs sonunda kursiyerlere sertifikaları verilecek.
TÜİK'in 2024 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre Zonguldak'ta 432 konutun satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ise Şubat ayında toplamda 93 bin 902 konut satıldı. İpotekli satışlar 68, diğer satışlar ise 364 olarak kaydedildi. İlk el konut satışı 130, ikinci el konut satışı ise 302 olarak belirtildi. Önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında bir düşüş yaşandığı görüldü.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında desteklenen 'Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi' ile Tepebaşı ilçesinde nohut üretimi yapan 51 çiftçiye 800 dekar araziye ekilmek üzere 8 bin kilo yüzde 50 hibeli nohut tohumu desteği sağlandı. Proje kapsamında ayrıca Eskişehir'de nohut üretiminin arttırılması için 451 çiftçiye 58 bin 800 kilo tohum desteği verilecektir.
AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Saraçoğlu, projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Arçelik, Antalya'da gerçekleştirilen bölgesel toplantıda yetkili satıcılar ve servislerle bir araya geldi. Toplantıda sektörün durumu, hedefler ve yeni ürünler hakkında sunumlar yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, AB'nin 'Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı' kapsamında Türkiye'nin, 35,77 milyon avro bütçeli Karadeniz Havzası Programı çağrısına katılan 7 ülke arasında 'en fazla proje başvurusu kabul edilen ve hibe alan ülke' olduğunu bildirdi. Türkiye, programdaki katılımcı ülkelerden en fazla proje başvurusu kabul edilen ve en fazla hibe alan ülke oldu. Toplam 33 proje hibe almaya hak kazandı ve bu projelerin toplam bütçesi 33,82 milyon avro oldu.
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Ordu'nun nüfus hareketliliği verileri açıklandı. Buna göre, Ordu'dan diğer illere 29 bin 843, diğer illerden Ordu'ya ise 43 bin 974 kişi göç etti. İstanbul, Ordu'nun en fazla göç aldığı ve verdiği şehir oldu. En fazla göç veren ilçe Altınordu olurken, en fazla göç alan ilçe yine Altınordu oldu.
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