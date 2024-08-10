Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yola Çıktı

Ekonomi

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Akdeniz'de seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 12 Ağustos'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.