Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yola Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yola Çıktı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Lalla Fatma N'soumer' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 12 Ağustos'ta Türkiye'ye varması bekleniyor. Bahamalar bandıralı gemi, 144 bin 888 metreküp kapasiteye sahip olup, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşacak.

10.08.2024 10:21
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Akdeniz'de seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 12 Ağustos'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yola Çıktı - Son Dakika

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