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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 27 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 22 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Umman açıklarında seyrine devam ediyor.
171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 27 Ocak'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda - Son Dakika