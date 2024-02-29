Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda - Son Dakika
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Ekonomi

Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Ougarta' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 2 Mart'ta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, BOTAŞ-Dörtyol FSRU Terminali'ne yanaşacak.

29.02.2024 16:21
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 2 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 24 Şubat'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Doğu Akdeniz açıklarında seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 2 Mart'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda - Son Dakika
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