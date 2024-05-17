Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda - Son Dakika
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Ekonomi

Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda

Cezayir\'den Türkiye\'ye LNG Gemisi Yolda

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Tessala' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 20 Mayıs'ta Türkiye'ye varması bekleniyor. 13 Mayıs'ta ayrılan gemi, Batı Akdeniz'deki seyrine devam ediyor ve 20 Mayıs'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor. Cezayir bandıralı gemi, 2016 yılında inşa edilmiştir.

17.05.2024 10:13
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 20 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 13 Mayıs'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz'deki seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin 20 Mayıs'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: AA

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