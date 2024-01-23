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Cezayir ve ABD'den Türkiye'ye LNG Gemileri Ulaştı - Son Dakika
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Cezayir ve ABD'den Türkiye'ye LNG Gemileri Ulaştı

Cezayir'den ayrılan Berge Arzew ve ABD'den ayrılan SK Resolute adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemileri, Türkiye'ye ulaştı. Berge Arzew, Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya yanaşırken, SK Resolute ise Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı. Her iki gemi de yüksek kapasiteye sahip ve farklı bayraklara sahip.

Cezayir ve ABD\'den Türkiye\'ye LNG Gemileri Ulaştı
23.01.2024 - 12:01,
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Cezayir ve ABD'den yola çıkan iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 17 Ocak'ta ayrılan "Berge Arzew" adlı LNG gemisi 22 Ocak saat 12.14'te Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteye sahip Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

ABD'nin Lake Charles Limanı'ndan ayrılan SK Resolute isimli LNG gemisi de bugün saat 09.17'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 180 bin metreküp kapasiteye sahip Panama bayraklı gemi, 2018'de inşa edilmişti.

Kaynak: AA
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