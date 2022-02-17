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Cezayirli Sonatrach, Çinli şirketlerle 178 milyon dolar değerinde LNG tankı inşası anlaşması imzaladı - Son Dakika

Cezayirli Sonatrach, Çinli şirketlerle 178 milyon dolar değerinde LNG tankı inşası anlaşması imzaladı

17.02.2022 19:57
Cezayirli Sonatrach, Çinli şirketlerle 178 milyon dolar değerinde LNG tankı inşası anlaşması imzaladı

Cezayir'in devlet enerji şirketi Sonatrach'ın, Çinli şirketlerle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama tankı inşası için 178 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladığı bildirildi.

Cezayir'in devlet enerji şirketi Sonatrach'ın, Çinli şirketlerle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama tankı inşası için 178 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladığı bildirildi.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Çinli şirketler içerisinde Sinopec'in de bulunduğu belirtilirken, sözleşme kapsamında Skikda kentinde bulunan LNG tesisindeki iki tankın sökülüp aynı alanda 150 bin metreküp kapasiteli yeni tanklar inşa edileceği kaydedildi.

Sözleşmenin aynı zamanda yeni tankların limanla entegreli bir şekilde aktif hale getirilmesi için gerekli ekipman temini ve kurulumunu da kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, projeyle daha büyük miktarlarda sıvılaştırılmış doğalgazın depolanmasının sağlanacağı ve limana yanaşan gemi sayısında da artış beklendiği aktarıldı.

Projenin maliyetinin 178 milyon dolar (25 milyar Cezayir dinarı) olduğuna dikkat çekilen açıklamada, işin tamamlanma süresinin ise 40 ay olarak belirlendiği belirtildi.

Sonatrach'tan ocak ayında yapılan açıklamaya göre, Cezayir, 2021 yılında LNG üretimini, bir önceki yıla göre yüzde 14 artırarak 26,3 milyon metreküpe yükseltmişti.

Sonatrach, Skikda petrol limanında genişletme çalışmaları yürütüyor ve ihracatı artırmak için büyük gaz tankerlerine yanaşma yeri ekliyor.

Resmi rakamlara göre, Cezayir, 2021 yılında yaklaşık 130 milyar metreküp doğalgaz çıkardı ve bunun 42 milyar metreküpten fazlasını ihraç etti.

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Doğalgaz, Cezayir, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cezayirli Sonatrach, Çinli şirketlerle 178 milyon dolar değerinde LNG tankı inşası anlaşması imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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