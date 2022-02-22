CFO Summit 2022 İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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CFO Summit 2022 İstanbul'da gerçekleştirildi

22.02.2022 14:47
CFO Summit 2022 İstanbul'da gerçekleştirildi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, CFO'ların yalnızca firmanın parasını yöneten üst düzey yöneticiler olarak değil, belirsizlik ve risklerin giderek arttığı bir dünyada, firmanın direncini ve uyum yeteneğini güçlendiren, şirkete esneklik, sürdürülebilirlik...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, CFO'ların yalnızca firmanın parasını yöneten üst düzey yöneticiler olarak değil, belirsizlik ve risklerin giderek arttığı bir dünyada, firmanın direncini ve uyum yeteneğini güçlendiren, şirkete esneklik, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir finansman katan, yol gösteren dinamik liderler olarak konumlanması gerektiğini belirtti.

Milliyet Executive, DataExpert, İz İletişim iş birliğinde, BMI organizasyonuyla Türkiye'nin finans ve ekonomi alanında en önemli karar alıcılarına, düşünce önderlerine ev sahipliği yapan 6. CFO Summit 2022 İstanbul'da gerçekleştirildi.

RESHAPE teması ile düzenlenen zirvede, Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CFO'ları, finans ve bankacılık sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, finans ve ekonomi alanında uzman akademisyenler ve bu alandaki sektör danışmanları, uzman gazeteciler ve finansal yönetim danışmanları bir araya geldi.

Etkinlikte dünyayı zorlu bir sürece sokan salgının etkisiyle salgın sonrası yeni normalde finansın geleceği ve sürdürülebilirliği, iklim krizinin, yenilenebilir enerjilerin, şirketlerin finans alanında hızlanan dijitalleşme sürecinin ve sürdürülebilirliğin getireceği fırsatlar, riskler ve yeni yönelimler değerlendirildi.

Kur dalgalanmaları ve yüksek enflasyona bağlı küresel durgunlukla birlikte dijitalleşmenin önündeki olası engeller ve dijital finansın geleceği gibi konuların yanı sıra hızlı dönüşümün etkisiyle şekillenen yeni süreçte, şirketlerin bu dönüşüme nasıl ayak uyduracağı gibi konular da ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, salgın sonrası küresel tedarik zincirlerinde yaşanan ve hala devam eden aksamaların dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de enflasyonda ve hemen her alanda etkilediğine işaret etti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde artan jeopolitik riskler ve iklim değişikliği krizine dikkati çeken Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2026'da başlayacak sınırda karbon düzenlemesine hazır olmak için sanayiciler olarak güçlü bir farkındalığa, yeni yatırımlara ve uygun koşullarda finansmana ihtiyacımız var. Bununla birlikte CFO'lar da yalnızca firmanın parasını yöneten üst düzey yöneticiler olarak değil, belirsizlik ve risklerin giderek arttığı bir dünyada, firmanın direncini ve uyum yeteneğini güçlendiren, şirkete esneklik, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir finansman katan, yol gösteren dinamik liderler olarak konumlanmalı."

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İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CFO Summit 2022 İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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