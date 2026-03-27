Chevron'dan Avustralya'da LNG Üretim Kesintisi Açıklaması

27.03.2026 18:25
Chevron, Avustralya'da şiddetli hava koşulları nedeniyle LNG üretiminde kesinti yaşandığını bildirdi.

ABD'li enerji şirketi Chevron, Avustralya'nın batısında daha önce bildirilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim kesintilerinin, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli hava koşulları nedeniyle derinleştiğini ve üretimin güvenli koşulların oluşmasının ardından yeniden başlatılacağını bildirdi.

Chevron Avustralya tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, şiddetli hava koşullarının operasyonları doğrudan etkilediği ve üretimin ancak güvenliğin sağlanmasının ardından tam kapasiteye döneceği belirtildi.

Açıklamada, 26 Mart'ta yerel saatle 12.00 sularında, Batı Avustralya açıklarında kıyıdan yaklaşık 225 kilometre mesafede bulunan Wheatstone açık deniz platformunda arıza meydana geldiği kaydedildi. Platformun, Onslow yakınlarındaki kara tesislerine gaz tedarik ettiği ve bu nedenle LNG ile yerel gaz üretiminin askıya alındığı ifade edildi.

Şiddetli hava koşulları öncesinde standart prosedürler kapsamında tüm personelin platformdan tahliye edildiği, tesisin 24 Mart'ta öğleden itibaren uzaktan işletildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Barrow Adası'ndaki Gorgon gaz tesisinde de aynı gün öğleden sonra kesinti yaşandığı, LNG üretim hatlarından birinin etkilendiği, diğer iki üretim hattı ve yerel gaz tesisinin ise faaliyetini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kesintilerin Batı Avustralya kıyılarını etkisi altına alan tropikal siklon olarak adlandırılan şiddetli fırtına "Tropical Cyclone Narelle" kaynaklı olduğu vurgulandı.

Söz konusu tropikal siklonun bölgede şiddetli rüzgar, yoğun yağış ve denizde tehlikeli koşullara yol açtığı, bu nedenle açık deniz enerji tesislerinde güvenlik amacıyla üretimin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

"Her iki tesiste de üretim, güvenli olduğu anda tam kapasiteyle yeniden başlatılacak." ifadesine yer verilen açıklamada, çalışan güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı."

Avustralya, Asya pazarı için önemli bir tedarikçi

Batı Avustralya, küresel LNG arzında kritik rol oynarken, bölgedeki bu tür hava koşullarına bağlı kesintiler özellikle ülkenin en önemli pazarlarından olan Asya ülkelerine yönelik sevkiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalara yol açabiliyor.

Gorgon, üç üretim hattıyla yıllık 15,6 milyon metrik ton üretim yapan Avustralya'nın en büyük LNG ihracat tesisiyken, daha küçük olan Wheatstone, iki üretim hattıyla yıllık 8,9 milyon ton üretim gerçekleştiriyor.

Öte yandan, küresel LNG piyasasında son dönemde arz tarafında yaşanan diğer gelişmeler de dikkati çekiyor. Başta QatarEnergy olmak üzere bazı üreticilerin, sevkiyatlarda aksamalara yol açabilecek "force majeure" (mücbir sebep) bildirimleri gündeme gelirken, Avustralya'daki kesintilerle birlikte arz güvenliğine ilişkin endişeler artıyor.

Uzmanlar, Orta Doğu kaynaklı potansiyel aksaklıklar ile Avustralya'daki hava koşullarına bağlı üretim kesintilerinin aynı döneme denk gelmesinin, özellikle spot LNG piyasasında fiyat oynaklığını artırabileceğine ve arz-talep dengesini kısa vadede daha da sıkılaştırabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Dolmabahçe’de tüyleri diken diken eden anlar Dolmabahçe'de tüyleri diken diken eden anlar
Sinirden sandalyeyi fırlattı Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga Sinirden sandalyeyi fırlattı! Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım

Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
ABD'nin İran'a Yönelik Tomahawk Füzesi Kullanımı Endişe Yarattı
Hande Erçel serbest bırakıldı
Dimarco'nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
