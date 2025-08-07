Chongqing'de Fotoğraf Yarışması ve Keşif Turu

Çin'in Chongqing kentinde, "Chongqing'in İpek Yolu'nda Ayak İzi" Fotoğraf Yarışması ve Chongqing'i Keşfet turu düzenlendi.

Çin'in Chongqing kentinde düzenlenen ve Kuşak ve Yol Girişimine dahil beş ülkeden fotoğraf yarışması kazananları ile medya profesyonellerinin katıldığı Chongqing Kuşak ve Yol Gazeteciler İstasyonu - Chongqing'i Keşfet Turu 30 Temmuz'da sona erdi.

Yapılan açıklamaya göre; Chongqing, 2024 Kuşak ve Yol Gazeteciler Forumu sırasında Kuşak ve Yol Gazeteciler İstasyonu ödülüne layık görüldü. Bu yılın başlarında, Chongqing istasyonu China Daily ile işbirliği yaparak KYG ile ilgili hikayelerin paylaşıldığı bir etkinlik düzenledi. "Chongqing'in İpek Yolu'nda Ayak İzi" Fotoğraf Yarışması ve Chongqing'i Keşfet turu düzenlendi.

Gazeteciler, üç günlük turları sırasında, Shapingba bölgesindeki Chongqing Uluslararası Lojistik Merkezi Parkı, Chongqing Bombardımanı Anıtı, Yuzhong bölgesindeki Shibati Manzara Noktası, Chongqing Nanshan Botanik Bahçesi, Nan'an bölgesindeki Xiahao Lane ve Liangjiang Yeni Bölgesi'ndeki Seres Süper Fabrikası (Longxing) gibi önemli yerleri gezdi. Organizatörlere göre fotoğraf yarışmasına 12 ülkeden toplam 351 başvuru yapıldı. - İSTANBUL