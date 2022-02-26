CHP'li Akın'dan akaryakıt zammına tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Akın'dan akaryakıt zammına tepki Açıklaması

26.02.2022 10:43
CHP'li Akın'dan akaryakıt zammına tepki Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, benzin ve motorine gelen zammın geri çekilerek ÖTV'den karşılanmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, benzin ve motorine gelen zammın geri çekilerek ÖTV'den karşılanmasını istedi.

Akın, yazılı açıklamasında, elektrik faturalarına iki aydır indirim yapamayan iktidarın konu zam yapmak olunca hiç beklemediğini savundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin henüz savaşa dönüşmeden kamuoyunu büyük bir zammın yapılacağı konusunda uyardıklarını aktaran Akın, ayrıca akaryakıta yapılacak zammın ÖTV'den karşılanmasını önerdiklerini de bildirdi. Buna karşın Bakan Fatih Dönmez'in "Enerji fiyatlarında birkaç günlük oynama bizi etkilemez." dediğini aktaran Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"İktidarın enerji krizinde tek politikası doğrudan zam yapmak mı? Akaryakıta yapılan bu fahiş zamlar yarın bütün sektörlerin maliyetlerini de artıracak. Bu da vatandaşa daha fazla hayat pahalılığı olarak geri dönecek. Artık yeter. Bu zammı derhal geri çekin ve ÖTV'den karşılayın." .

YORUMLAR
500
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (4) CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (4)

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Benzin, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP'li Akın'dan akaryakıt zammına tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
09:58 Afrikalı seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı notu öğrenenler mest oluyor
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 10:50:37. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Akın'dan akaryakıt zammına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement