CHP'li Akın, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt zamlarını değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik, doğal gaz ve akaryakıta yapılan zamların tüm sektörlerin maliyetlerini yükselterek hayat pahalılığını daha da artıracağını ifade etti.

Akın, yazılı açıklamasında, zorlu bir yılı geride bırakırken, yeni yılın ilk dakikalarında enerji faturalarına yapılan zamlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

İktidarın, 2022 yılı asgari ücretine yaptığı artış oranının henüz vatandaşın cebine girmeden enerji faturalarına yapılan zamlarla erimeye devam ettiğini belirten Akın, "Elektrikte asgari tüketimin bedeli 165 lira artarken, doğal gazda ise ısınma amaçlı asgari tüketimin bedeli 160 lira yükselmiştir. Bir depo benzin ya da motorinin maliyeti de yaklaşık 70 lira artmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Buna göre temel enerji ihtiyacının asgari düzeyde tüketilmesi durumunda aylık maliyetin 395 lira yükseldiğine dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

"Enerjide yapılan bu fahiş zamlarla vatandaşın fatura yükünün katlanmasının yanı sıra sanayide üretim maliyetleri de artarak raf fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır. Başka bir deyişle vatandaş bu zammı hem faturalar aracılıyla doğrudan hem de çarşı, pazar ve marketlerde alışveriş yaparak dolaylı olarak ödemek zorunda kalacaktır. Akaryakıt, elektrik ve doğal gaza yapılan fahiş zamlar tüm sektörlerin maliyetlerini yükselterek hayat pahalılığını daha da artıracaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bu fahiş zamların gerekçesini de vatandaşa açıklamalıdır. İktidarın 'Enerji faturalarında fedakarlık yapıyoruz.' söyleminin tamamen aldatmaca olduğu da ortaya çıkmıştır."