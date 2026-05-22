CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... CHP Pm Üyesi Rota: "Eninde Sonunda Bir Kur Şoku Yaşayacağız"
CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... CHP Pm Üyesi Rota: "Eninde Sonunda Bir Kur Şoku Yaşayacağız"

22.05.2026 11:58  Güncelleme: 13:35
CHP PM üyesi Kerim Rota, 'mutlak butlan' kararının ardından Merkez Bankası'nın kuru tutmak için yabancılara 8,5 milyar dolar sattığını, yüksek faiz ve cari açık nedeniyle Türkiye'nin kur şoku yaşayacağını söyledi.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Eski bankacı ve CHP Parti Meclisi üyesi Kerim Rota, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından artan siyasi belirsizliklere işaret ederek, Merkez Bankası'nın kurları tutmak için yabancılara 8,5 milyar dolar sattığını belirtti. Yurt içi yerleşiklerin döviz talebinin bugün belli olacağına dikkati çeken Rota, Türkiye'nin "yüksek faiz, büyüyen cari açık nedeniyle eninde sonunda bir kur şoku yaşayacağını" söyledi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Kerim Rota, ANKA Haber Ajansı'na, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı davasında verdiği "mutlak butlan" kararının ekonomiye etkisini değerlendirdi.

Rota, bu kararın ekonomiye ağır faturası olacağını belirterek, kararın ilk etkisinin döviz talebinde yaşandığını ifade etti. Merkez Bankası'nın kuru bu düzeyde tutmak için yabancılara 8,5 milyar dolar sattığını ifade eden Rota, yurt içi yerleşiklerin döviz talebinin de bugün belli olacağını söyledi.

Rota, karar sonrasında satılan döviz miktarıyla ilgili net verinin, pazartesi günü ortaya çıkacağını kaydederek, Merkez Bankası'nın döviz satmasının ve piyasadan TL çekmesinin likitide sıkışıklığı yaratacağını vurguladı.

FAİZ, ENFLASYON VE İŞSİZLİK ARTACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, İran-ABD savaşı ve mutlak butlan kararının faizler üzerindeki etkisine de değinen Rota, mutlak butlan kararının bileşik yüzde 47-48'i bulan faizleri yukarı yönlü itebileceğini kaydetti. Rota, faizler üzerindeki baskının artacağını vurguladı.Rota, "Bu karar, enflasyonu ve işsizliği artıracaktır. Büyümeyi olumsuz etkileyecektir. Gelir dağılımını daha da bozacaktır" dedi.

Türkiye'nin yeni bir döviz şoku yaşayabileceği yönünde gündeme gelen değerlendirmelerle ilgili olarak da Rota, yüksek faize ve büyüyen cari açığa dikkatİ çekti. Rota, "Zamanını söylemek mümkün değil. Eninde sonunda bir kur şoku yaşanacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

