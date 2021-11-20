CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan marketlere: "10 temel gıda ürününe zamları yansıtmayın"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gıda enflasyonuna ilişkin çözüm önerilerini sıraladı. Marketlerin aralarında yağ, un, makarna, gibi ürünlere gelen zamları yansıtmaması çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, hükümete de gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'yi kaldırması yönünde çağrı yaptı.

Gıda üreticilerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

14 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRINDA

"Erdoğan TL'yi iç etmeye devam ediyor. Dolar 11 liranın üzerine çıktı. Bu duruma alışmayacağız. Saraydan artık durmasını istiyoruz" diyen Kılaçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saray ve şahsım iktidarı ülkeyi de halkımızı da gözden çıkarmış. Enerji konusunda verdiğimiz mücadelenin yanına gıda mücadelesi ekliyoruz. 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Her geçen gün çocuklarımız daha derin bir açlığa sürükleniyor. Un fiyatları zamlandı. Ekmek alırken bile insanlar 2 kere düşünmek zorunda kalıyor. Üretici, çiftçi bitap durumda. Üretim azalıyor, üretim azaldıkça fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bunu halk da asla istemiyor."

GIDA FİYATLARI İÇİN 6 ÖNERİ

Gıda üreticileri temsilcileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Buradan şahsa sesleniyorum, kara kış fonunu hemen kur, halkımızın mutfağındaki yangını hafifletmesi için şu sayacaklarımın uygulanmasını talep ediyorum:

1- Ziraat Bankası çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli.

2- Çiftçinin su ve elektrik borçlarının faizi silinm3eli, yeniden yapılandırılmalı, KDV gibi ek kalemler kaldırılmalı

3-Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde borçlara gelen faizler silinmeli, geri ödemeler 6 ay ertelenmeli

4- Tarımda kullanılan mazottan KDV 6 ay boyunca kaldırılmalı

5- Gıda ürünlerinde uygulanılan yüzde 8'lik KDV 6 ay boyunca sıfırlanmalı

6- Belediyelerimiz kooperatiflerle iş birliği yaparak ucuz gıdaya erişim sağlıyor. Tüm belediyelerde bu uygulama hayata geçirilmeli.

Marketlerden de bir talebim var. 10 gıda kalemine zamları yansıtmayın. Marketlerden talebim bazı ürünlerden zarar etmeyi göze alın. Ama iktidara geldiğimizde bu zararlarınızı tanzim edeceğiz. Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, tuz ve her ay bir çeşit sebze. Bu ürünler için marketlerin üst düzey yöneticilerine de birer mektup göndereceğim."