Chris Wright: Enerji Hedefi ve Eleştiriler

Ekonomi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Enerji Bakanlığına aday gösterdiği Chris Wright, onaylanması halinde ABD'nin enerji hakimiyetini yeniden tesis etmeye odaklanacağını belirterek, küresel rekabet için nükleer enerji ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil enerji üretiminin artırılması gerektiğini söyledi.

Wright için ABD Senatosunun Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi'nde onay oturumu düzenlendi.

Wright, buradaki konuşmasında, Senato'nun onayını alması halinde Trump'ın "güçlü" gündemini hayata geçirmek için "uygun fiyatlı, güvenilir ve güvenli ABD enerjisinin" tüm kaynaklarının savunucusu olarak yorulmadan çalışacağını söyledi.

Bakan olması halinde üç acil konuya odaklanacağını anlatan Wright, bunlardan ilkinin ABD enerjisini yurt içinde ve yurt dışında "serbest bırakmak" ve ülkenin enerji hakimiyetini yeniden tesis etmek olduğunu dile getirdi.

Wright, enerjinin ulusal güvenlik açısından önemini vurgulayarak, önceki yönetimleri enerjiyi sahip olunan ulusal bir varlık yerine yükümlülük olarak görmekle eleştirdi. Chris Wright, "Küresel rekabet için ticari nükleer ve LNG dahil olmak üzere enerji üretimini artırmalı ve Amerikalılar için enerji maliyetini düşürmeliyiz." diye konuştu.

İkinci olarak ABD'nin inovasyon ve teknoloji atılımlarında dünyaya öncülük etmesi gerektiğinin altını çizen Wright, üçüncü olarak ise Amerika'da yeniden üretim yapılması ve ilerlemeye engel olan bariyerlerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Orman yangınlarının "abartı" olduğuna dair geçmiş yorumlarının arkasında durdu

Senatörlerin sorularını da yanıtlayan Wright, Los Angeles'daki yangınların iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu savunan ve daha önce orman yangınlarını "abartı" olarak nitelendirdiği bir sosyal medya paylaşımını anımsatan California'nın Demokrat Senatörü Alex Padilla'nın "Şu anda Los Angeles'ta yaşadığımız yıkım göz önüne alındığında, orman yangınlarının sadece bir abartı olduğuna hala inanıyor musunuz?" sorusuyla karşılaştı.

Bunun üzerine Wright, Los Angeles'da olanları "büyük bir üzüntü ve korkuyla izlediğini" belirtti, ancak geçmişte yaptığı yorumun arkasında olduğunu sözlerine ekledi.

Wright, geçen yıl LinkedIn'da yaptığı bir paylaşımda, "Orman yangınları konusundaki abartı, kötü hükümet politikaları nedeniyle daha fazla yoksullaşmayı meşrulaştırmak için yapılan bir abartıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İklim aktivistleri tarafından protesto edildi

Öte yandan, Wright'ın konuşması, salonda bulunan iklim aktivistlerinin protestoları nedeniyle birkaç kez kesildi.

Göstericiler, "Los Angeles yanıyor", "Chris Wright'ı reddedin" sloganları attı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kasım 2024'te Enerji Bakanlığına Liberty Energy Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Wright'ı aday gösterdiğini açıklamıştı.

Aynı zamanda Trump'ın kampanya bağışçılarından olan Wright'ın şirketi Liberty Energy, karada petrol ile doğal gaz arama ve üretimi yapan şirketlere hizmet ve teknoloji sağlıyor.

Wright, 2023'te LinkedIn'de paylaştığı bir videoda "İklim krizi diye bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.