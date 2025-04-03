Çiçek Monilyası Uyarısı: Zamanında Müdahale Şart! - Son Dakika
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Ekonomi

Çiçek Monilyası Uyarısı: Zamanında Müdahale Şart!

Çiçek Monilyası Uyarısı: Zamanında Müdahale Şart!

Samsun Tarım Müdürü, çiçek monilyası hastalığına karşı üreticileri bilgilendirerek önemini vurguladı.

03.04.2025 09:53
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kayısı, şeftali, erik, kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyveleri etkileyen 'çiçek monilyası hastalığı'na karşı zamanında ve doğru müdahale yapılmazsa ciddi ekonomik kayıpların meydana gelebileceğini söyledi.

'Çiçek monilyası hastalığı' konusunda üreticileri bilgilendiren İbrahim Sağlam, "Çiçek monilyası hastalığı, kayısı, şeftali, erik, kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyveleri etkileyen önemli bir fungal hastalıktır. Bu hastalık zamanında ve doğru bir şekilde mücadele edilmediğinde, ciddi ekonomik kayıplara ve zararlara yol açabilir. Hastalığın etmeni olan fungus, kışı hastalıklı dallardaki kanserler üzerinde ve meyve enfekte olmuşsa, ağaçta asılı kalmış mumya meyveler üzerinde de geçirebilir. Hastalık etmeni sporlar, çiçeklere rüzgar, yağmur veya böcekler tarafından taşınır. İlk belirtiler, çiçeklerde taç yapraklar, erkek ve dişi organlarda kahverengi lekeler olarak görülür. Bu lekeler hızla yayılarak tüm çiçeği ve sapı sarar. Enfekte çiçekleri taşıyan dallarda, çiçek sapı etrafında küçük, eliptik, çökük ve kahverengi kanserler gelişir. Meyvelerde bir veya birden fazla küçük çürük alan bulunabilir. Meyveler, ağaçta veya yere düşmeden önce tamamen çürür ve kuruyarak mumyalaşır. Enfekte meyve taşıyan dallarda bazen küçük kanserler gelişir" dedi.

Hastalığa karşı alınacak olan kültürel ve kimyasal önlemler konusunda açıklamada bulunan İbrahim Sağlam, "Dikim yapılacak alanın dikkatlice seçilmesi gerekmektedir. Bahçenizi gölge, rüzgardan korunmuş ve nemli olmayan bir alanda dikmek, hastalığın yayılmasını engelleyen bir ortam sağlar. Enfekte çiçekler veya kanserler taşıyan dallar budanmalıdır. Sadece hastalıklı kısmı değil, sağlıklı kısımdan da yaklaşık 10 cm kadar kesilmesi önerilir. Kesilen parçalar yakılmalı veya uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Ağaçların doğru budama tekniğiyle budanması, bitkilerin havalandırmasını sağlayarak nemin birikmesini engeller. Bu, mantar hastalıklarının yayılmasına karşı etkili bir yöntemdir. Hasat sırasında meyveler dikkatlice toplanmalıdır. Meyve kabuklarının delinmemesi ve aşınmaması için özen gösterilmelidir. Depolama ve taşıma sırasında enfeksiyonların yayılmaması için dikkatli olunmalıdır. Olgunlaştıktan sonra mumyalanmış meyveler hem ağaçtan ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Bu, hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olacaktır. İlkbaharda bitki canlılığını desteklemek için sonbaharda toprak analizine uygun olarak gübreleme yapılması gerekir" diye konuştu.

Müdür Sağlam, belirtiler ve müdahaleler hakkında ise şunları söyledi:

"Bahçelerinizde sürekli gözlemler yapmak enfeksiyonun ilk belirtilerinde hızlı bir müdahale şansı sunarak başarı oranınızı arttıracaktır. Kimyasal mücadelede 1 ilaçlama çiçekler yüzde 5-10 açtığında 2. ilaçlama ise çiçekler yüzde 90-100 oranında açıldığında yetkili kişiler tarafından reçetelendirilerek, BKÜ veri tabanında belirtilen ruhsatlı fungusitlerden biri ile uygun dozlarda ve zamanlarda yapılması gerekmektedir. Zirai mücadele esnasında uygun koruyucu ekipman kullanılması, insan ve çevre sağlığını koruyucu tedbirlerin alınması, bitki koruma ürünlerine ait atık ambalajların uygun şekilde bertaraf edilmesi önemlidir." - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İbrahim Sağlam, Ekonomi, Güncel, samsun, Üretim, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiçek Monilyası Uyarısı: Zamanında Müdahale Şart! - Son Dakika

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