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Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı - Son Dakika

Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı

11.02.2022 10:19
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı

Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi konumundaki Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiçek mezatlarında hareketlilik yaşandı.

Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi konumundaki Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiçek mezatlarında hareketlilik yaşandı. 'Dükkancı' olarak tabir edilen çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen birbirinden renkli çiçekleri en uygun fiyata almak için kıyasıya yarıştı.

Ülke genelinde 18 şubesi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Antalya'daki mezatında 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği yaşandı. Pazartesi günü kutlanacak Sevgililer Günü öncesinde satışlar arttı. İzmir, Yalova ve Antalya'dan üreticilerin çiçek gönderdiği mezatta "dükkancı" olarak tabir edilen çiçekçi esnafına açık artırma usulü ile fiyat verildi. Mezatta çiçekçiler beğendikleri ürüne teklifini masadaki butona basarak verdi. Yürüyen banttan geçen renk renk çiçeklere en yüksek teklifi veren esnaf ürünün sahibi oldu. İstediği ürünleri alan esnaf, masalara ayrılan çiçekleri araçlarına alarak iş yerlerinin yolunu tuttu.

"Özel güne hazırız"

Antalya Çiçekçiler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akın, 14 Şubat'ın arifesinde olduklarını belirterek, zorlu soğuk hava koşullarına rağmen çiçek yetiştiren üreticilere teşekkür etti. Hareketli bir mezat geçirdiklerini dile getiren Akın, "Haftanın 3 günü burada mezat yapılıyor. Çevre illerden de kesme çiçek geliyor. Üretici, ürettiği çiçeği bir gün öncesinden getirip mezata bırakıyor. Herkesin bir numarası oluyor, ertesi gün sırayla üreticinin çiçekçileri mezatta satılıyor. Genelde ağırlıklı olarak cerbela, gül, orkide, cips, karanfil çeşitleri var. Geçen sene ile bu yıl arasında fiyat noktasında yüzde 80'ene yakın fark olur. Hava koşulları zor geçiyor. 14 Şubat'ta talepte fazla oluyor. Önce akla çiçek geliyor, Sevgililer Günü genelde çiçek üzerine oluyor. Gülün tanesinin Sevgililer Günü'nde 30 ile 50 TL arasında olmasını bekliyoruz. Çiçek esnafımız bu özel güne 15 gündür hazırlanıyor" dedi. - ANTALYA

Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı
Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı

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Togo Cumhuriyeti, Sevgililer Günü, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen çiçekleri almak için yarıştı - Son Dakika Ekonomi


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