Kuraklık Nedeniyle Tarım Ürünleri Erken Hasat Ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kuraklık Nedeniyle Tarım Ürünleri Erken Hasat Ediliyor

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle tarım sektöründe kuraklık artarken, çiftçiler ürünlerini daha erken hasat etmeye başladı. Buğday, arpa, yulaf gibi ürünlerin fiyatları henüz açıklanmadığı için hasat edilen ürünler çiftçinin elinde bekliyor. Çiftçiler, emeklerinin karşılanması ve üretimin devamlılığı için fiyatların bir an önce açıklanmasını bekliyor.

04.06.2024 14:36
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Küresel iklim değişikliğinin en fazla hissedildiği tarım sektöründe çiftçiler her geçen gün artan kuraklık nedeniyle tarladaki ürünlerini daha erken almaya başladı. Özellikle arpa, buğday, yulaf gibi ürünler daha erken ürün verirken, fiyat konusundaki belirsizlik nedeniyle hasat edilen ürün çiftçinin elinde bekliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, hububat fiyatlarının geçen yıllarda Mayıs ayında açıklandığını belirtti. Baştuğ, kurak geçen bir mevsim sonrası çiftçilerin erken hasat yaptığını belirterek, "Son 5 yılda buğday fiyatları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2019 yılında 2 Mayıs'ta, 2020'de 4 Mayıs'ta, 2021 yılında 17 Mayıs'ta, 2022'de 5 Haziran'da ve 2023 yılında ise 6 Haziran'da fiyatlar açıklandı. Bu yıl mevsimin kurak ve sıcak gitmesi sebebiyle buğday, arpa, yulaf hasatları erken başlamış olup 2024 yılı buğday, arpa, yulaf alım fiyatları henüz açıklanmadı. Çiftçimiz hasadı başlayan buğday, arpa, yulaf hububatların alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını beklemektedir. Ülkemizde tarımda girdi fiyatlarının çok yüksek olması sebebi ile zor günlerden geçen çiftçimiz açıklanacak olan fiyatın emeklerinin karşılanması ve üretimin devamlılığında önemli olacaktır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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