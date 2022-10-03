Çiftçi ve üreticiye eğitim desteği - Son Dakika
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Çiftçi ve üreticiye eğitim desteği

03.10.2022 11:37
Çiftçi ve üreticiye eğitim desteği

Yüreğir Belediyesi'nin çiftçi ve üreticilere yönelik ücretsiz eğitim kursları başlıyor.

Yüreğir Belediyesi'nin çiftçi ve üreticilere yönelik ücretsiz eğitim kursları başlıyor.

Yerli üreticileri destekleyen ve kırsal kalkınmayı önceleyen projelere imza atmayı sürdüren Yüreğir Belediyesi'nin Arıcılık, Topraksız Tarım, Meyve Budama ve Aşılama kursları 10 Ekim'de kapılarını açıyor.

Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayın ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) işbirliği ile düzenleyeceği kurslar, teorik, pratik ve uygulamalı olarak TAYEM sınıfları ile Yüreğir Belediyesi Ek Hizmet Binasında verilecek.

08.30-17.00 saatleri arasında 10 gün sürecek arıcılık kursu bitiminde kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak. 5'er gün sürecek olan topraksız tarım, meyve budama ve aşılama kurslarını tamamlayan kursiyerler ise katılım belgesi alacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu kurslara son başvuru tarihi 7 Ekim olarak açıklandı. Ön başvurular belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden yapılabilecek.

Çiftçiyi ve üreticiyi her zaman desteklediklerini, kırsal kalkınma projelerine önem verdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Çiftçimizin, üreticimizin bilinçlendirilmesi yönünde bugüne kadar birçok projeye imza attık, atmaya devam ediyoruz. Ücretsiz kurslarımızda eğitim görecek kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçi ve üreticiye eğitim desteği - Son Dakika

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