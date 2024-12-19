Çiftçiler TARSİM ile Buluştu

Ekonomi

TARSİM, Adana'da gerçekleştirilen Çiftçi Buluşmaları Toplantısı'nda çiftçilerle bir araya geldi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, İş Bankası ve Anadolu Sigorta ev sahipliğinde Adana'da düzenlenen Çiftçi Buluşmaları Toplantısı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM Heyeti katıldı.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Burak Karabucak, İş Bankası Bölge Yöneticileri, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ile çok sayıda acente temsilcisi, üretici ve yetiştiricinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşma gerçekleştiren Başkan Kamil Özdemir, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, Sistem'deki devlet prim desteğinin önemini vurguladı.

Toplantıda konuşan TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, değişen iklim koşulları ve buna bağlı olarak artan doğal afetler karşısında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tarım sigortasının ihmal edilmemesi ve emeklerin mutlaka güvence altına alınması gerektiğine işaret ederek, katılımcılara 2025'in yenilikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, üretici ve yetiştiricilerin sorularını yanıtladı.