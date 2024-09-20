Çiftçilere 1.9 Milyar Lira Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çiftçilere 1.9 Milyar Lira Destek

Bakan Yumaklı, 1.96 milyar liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilere aktarılacağını bildirdi.

20.09.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 962 milyon 46 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 962 milyon 46 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, çiğ süt için 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 lira, bitkisel ürün sigortası için 600 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 110 milyon 424 bin 58 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 86 milyon 872 bin 475 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 14 milyon 442 bin 653 lira, sertifikalı tohum kullanımı için 1 milyon 292 bin 825 lira, hayvan gen kaynakları için de 170 bin 880 lira olarak belirlendi.

Söz konusu destekler bugün tek parça halinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Süt desteği ödemeleri ise TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara 27 Eylül'de ödenecek.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 1.9 Milyar Lira Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 18:14:33. #1.12#
SON DAKİKA: Çiftçilere 1.9 Milyar Lira Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement