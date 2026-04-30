Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçilere 27 milyon liralık tohum desteği

30.04.2026 16:44  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tarımsal faaliyetleri desteklemek ve üreticilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla 9 ilçedeki 1600 çiftçiye yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu dağıttı.

Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde düzenlenen tohum dağıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ziraat odası temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükakın, belediyenin tarım ve hayvancılık projelerine son 7 yılda yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak ayırdığını belirterek, "Nerede iş varsa orada biz varız. Bizi arayan işimizin başında bulur. Tarlada izi olmayanın hasatta yüzü olmazmış. Çalışmak lazım ama gayret etmeden olmaz. Bakın buraya doğalgaz getirdik. İnşallah diğer mahallelerimizde de çok yakın zamanda gelecek. 7 yılda tarıma 1,5 milyar liralık destek verdik. Bugün de bin 600 çiftçiye yüzde 75 hibeli mısır ve yonca tohumu dağıtılacak. Bununla, 32 bin dekarlık alanda ekim yapılacak" dedi.

"Boş konuşmuyoruz"

Gıda güvenliği riskine karşı tarımsal kapasitenin artırılması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, bizim aslında tarımsal kapasitemizi kaybetmememiz, aksine artıracak stratejiler izlememiz lazım. Sulama göletlerinin kapasitelerini de artırıyoruz. Buradaki sulama imkanlarını artırmak için büyük bir proje hayata geçireceğiz. Köylerdeki doğalgaz projelerimiz de hızla devam ediyor. Niçin yapıyoruz? Burada yaşam devam etsin diye yapıyoruz. Toprak ekilmeye devam ettiğinde iki şeyi korumuş oluyorsunuz. Birincisi toprağın kalitesi korunmaya devam ediyor. Diğer taraftan kırsal mahallelerimizin hafızası korunuyor. Sadece hizmet ediyoruz. Sürekli bunu söylüyoruz çünkü gerçek varlık sebebimiz bu millete hizmet etmek. Boş konuşmuyoruz. Lafla peynir gemisi yürümez. Dağıtacağımız yem bitkisi tohumları, şimdiden çiftçimize hayırlı olsun bereket olsun. Hayvanlarınıza gıda olsun, bereket olsun."

32 bin dekar arazi üretime kazandırılıyor

"İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında yürütülen çalışma ile 9 ilçe ve 186 mahalledeki üreticilere 3 bin 350 paket mısır ve 4 bin 100 paket yonca tohumu sağlandı. Toplamda 85 ton tohumun dağıtıldığı projeyle, yaklaşık 27 milyon liralık bir kaynak aktarılarak 32 bin dekar tarım arazisinin üretime kazandırılması hedefleniyor.

Törenin sonunda çiftçilerle bir araya gelen ve kurum temsilcilerinden hediye alan Başkan Büyükakın, traktörün başına geçerek tarlada ilk mısır ekimini gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 16:48:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.