Çiftçilere 35 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapıldı

16.05.2026 11:24
Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 3 ayında çiftçilere yaklaşık 35 milyar 643 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Bakanlığın istatistik bülteninden yaptığı derlemeye göre tarımsal üretimin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesine devam ediliyor. Bakanlık, bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi başlıklarında üreticileri destekliyor.

Bu kapsamda, Bakanlık kayıt sistemlerindeki tarımsal desteklerden 2,9 milyon çiftçi yararlanıyor. Bu yıl için tarımsal destek bütçesi 167 milyar 635 milyon lira olarak belirlendi. Çiftçilere ilk 3 ayda yaklaşık 35 milyar 643 milyon lira ödeme yapıldı.

Bu dönemdeki ödemelerin yüzde 87'si bitkisel üretim, yüzde 8,8'i hayvansal üretim, yüzde 2,9'u kırsal kalkınma, yüzde 0,9'u tarımsal AR-GE ve yüzde 0,4'ü su ürünleri üretimi desteği olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğini kapsayan ocak-mart döneminde, bitkisel üretim için 31 milyar 16 milyon lira, hayvansal üretim için 3 milyar 148 milyon lira, kırsal kalkınma için 1 milyar 23 milyon lira, tarımsal AR-GE için 315 milyon lira, su ürünleri üretimi için 140 milyon lira tutarında destek verildi.

Bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla destek "temel ve planlı üretim (yem bitkileri)" için, hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında da "arıcılık" ve "çiğ süt" için sağlandı.

Su ürünleri üretiminin desteklenmesine yönelik en fazla "su ürünleri yetiştiriciliği", tarımsal AR-GE'nin desteklemesi amacıyla "hayvan gen kaynakları" ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında "kırsal kalkınma yatırımları" için ödeme gerçekleştirildi.

Desteklerin ayrıntıları

Söz konusu desteklerin ayrıntılarına bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde, bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçilere, temel destek için 27 milyar 297 milyon lira, planlı üretim için 2 milyar 608 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için yaklaşık 72 milyon 844 bin lira ve diğer destekler için 1 milyar 38 milyon lira ödendi.

Hayvansal üretimde arıcılık için 1 milyar 364 milyon lira, çiğ süt desteği için 1 milyar 327 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 413 milyon lira ve diğer destekler için 44 milyon 103 bin lira ödendi. Su ürünleri üretimi kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği için 140 milyon lira destek verildi.

Tarımsal AR-GE destekleri çerçevesinde aynı dönemde hayvan gen kaynakları için 315 milyon lira, kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında kırsal kalkınma yatırımları için 972 milyon lira ve IPARD Ulusal Eş Finansmanı için yaklaşık 51 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

