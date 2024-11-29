Çiftçilere 509 Milyon Lira Destek Ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çiftçilere 509 Milyon Lira Destek Ödemesi

Tarım Bakanlığı, bugün çiftçilere 509 milyon 933 bin lira tarımsal destek ödemesi gerçekleştirecek.

29.11.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 509 milyon 933 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirildi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, şu ifadeye yer verildi:

"Hayvan hastalıkları tazminatı 173 milyon 21 bin 569 lira, hayvan gen kaynakları desteği 166 milyon 732 bin 575 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 105 milyon 25 bin 721lira, tiftik üretimi desteği 32 milyon 170 bin 45 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 19 milyon 609 bin 421 lira, sertifikalı/standart fidan kullanım desteği 10 milyon 46 bin 721lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 2 milyon 122 bin 464 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 1 milyon 204 bin 484 lira olmak üzere, toplam 509 milyon 933 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 509 Milyon Lira Destek Ödemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı resmen Hüseyin Yücel oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı resmen Hüseyin Yücel oldu
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
20:26 Van’ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
01:14 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 21:35:11. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftçilere 509 Milyon Lira Destek Ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.