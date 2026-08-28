Çiftçilere 67,8 Milyon Lira Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemesi olarak 67,8 milyon liranın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, tohumdan hasada uzanan yolculukta, üreticinin her adımında yanında yer alındığı ve emeklerinin desteklendiği belirtildi.

Paylaşımda, kırsal kalkınma yatırımları için 64 milyon 920 bin 117 lira, yem bitkileri planlı üretimi için 2 milyon 873 bin 855 lira olmak üzere toplamda 67 milyon 793 bin 972 lira tarımsal desteğin çiftçilere verileceği kaydedildi.