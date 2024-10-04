Çiftçilere 98 Milyon TL Destek Ödemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftçilere 98 Milyon TL Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere toplam 98 milyon 645 bin lira tarımsal destek ödemesi yaptı.

04.10.2024 19:48
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 98 milyon 645 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırsal kalkınma yatırımları desteği 78 milyon 27 bin 123 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 13 milyon 105 bin 77 lira ve malak desteği 7 milyon 512 bin 800 lira olmak üzere toplam 98 milyon 645 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 98 Milyon TL Destek Ödemesi - Son Dakika

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