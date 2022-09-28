Çiftçilere büyük kolaylık! Kayıt Belgesi başvuruları e-Devlet'den yapılabilecek

Yeni uygulanacak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit, yeni sistemle hem çiftçilerin hem kurum çalışanlarının zaman kaybının önüne geçileceğini söyledi.

"ÇİFTÇİLERİMİZE 1-2 GÜNLÜK UĞRAŞ OLUYOR"

Macit, "Çiftçilerimiz bulundukları il veya ilçe müdürlüklerine önce kayıt yaptırıyorlar ve daha sonra müracaat kayıt evraklarını almaları gerekiyor. Alınan evraklar doldurulup muhtar ve azalara imzalatıyorlar. Tekrar ilçeye gelip ilçede Ziraat Odası var ise oradan, ilçede ziraat odası yoksa bağlı oldukları ilçenin ziraat odasından belli bir bedel karşılığında kayıt yaptırıp oradan çiftçilik belgesi alıyorlar. O belge ile birlikte bağlı bulundukları ilçe tarım müdürlüklerine gidip müracaatta bulunuyorlar. O müracaat esnasında bizim personelimiz bu kayıtları sisteme giriyor. Bu da mahallelerde bulunan çiftçilerimiz için 1-2 günlük bir uğraş oluyor. Çünkü önce evrak alıyorlar tekrar dönüp işlemleri tamamlamaları 2 gün sürüyor. Günü birlik gidip gelinen yerlerde ikamet eden çiftçilerimiz eğer bulundukları bölgede internet ortamı var ise gün evraklarını tamamlayabiliyorlar. Hem çiftçilerimizin zaman kaybını hem de müracaat esnasında ilçe tarım müdürlüğü personellerinin sisteme girmesi için ilçede çalışan teknik personelin birçoğu yoğun bir şekilde çalışıyordu. 23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlatan Çiftçi Kayıt Belgesi uygulamasıyla bunların tamamı sonlanmış oldu" dedi.

31 ARALIK SON TARİH

Bu sistem ile e-Devlet kapısından mesai saati güdülmeden çiftçilerimiz tatil veya gece kısıtlaması olmadan müracaat edebileceklerine dikkat çeken Macit, "Çiftçilerimizin zaman kaybı da olmayacak. Hem de bizim personelimizin ÇKS ile ilgili işlem yapmaları da azalmış olacak. İnternet başvuruları önceden çiftçilerimiz ne ekildiğini belgelemek için muhtar ve azalara imza yaptırıyorlardı. Şimdi çiftçinin beyanı geçerli. Muhtara gitmesine gerek yok. Yeni bir sistem. İlçe tarım müdürlüğü personelimiz çiftçilerimize rehberlik edecek. Sistem 1 Ekim'de başlayıp 31 Aralık tarihinde sona erecek. Önümüzdeki yıllarda ise 1 Ekim de başlayıp 31 Aralık tarihinde sona erecek. Çiftçilerimizin bakanlığımızın vereceği mazot gübre desteğinden yararlanmak için mutlaka 31 Aralık tarihine kadar e-Devlet kapısından girişlerini yapmaları gerekiyor. Eğer üründe bir değişiklik var ise bunun güncellemesini de daha sonra şubat ayında güncelleme yapabilecekler. Ziraat odalarına gidip belge alıp ücret ödemelerine gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.