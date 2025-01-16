Çığ Riskine Karşı Yenilikçi Çözüm - Son Dakika
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Ekonomi

Çığ Riskine Karşı Yenilikçi Çözüm

Çığ Riskine Karşı Yenilikçi Çözüm

TÜBİTAK ve AFAD, çığ önleme sistemleri ile doğal afetlere karşı güvenliği artırmayı hedefliyor.

16.01.2025 11:20
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TÜBİTAK ve AFAD işbirliğiyle hayata geçirilecek "Çığ Önleme ve İzleme Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi" ile doğal afetlere karşı yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunulacak.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, projeye ilişkin protokol imza töreni, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleştirilirken, taraflar adına imzaları TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve AFAD Başkanı Okay Memiş attı.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, çığ riski taşıyan bölgelerde güvenliği artırmayı ve afetlerin yol açtığı kayıpları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirterek, projenin çevre dostu yeni nesil yapı teknolojisi kullanımı ve yüksek teknoloji sensör sistemleriyle, doğayı koruma ve insan güvenliğini artırma misyonunu birleştiren öncü bir çalışma olduğunu ifade etti.

AFAD Başkanı Memiş de projenin çığ bölgelerinde oluşabilecek riskleri en aza indirmeyi ve yerli imkanlarla yenilikçi çözümler sunmayı amaçladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem sensör teknolojileri hem de bariyer sistemleriyle risk izleme ve önleme sistemleri sahaya taşınacak. Proje kapsamında, çevre dostu ve sürdürülebilir altyapılarla güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Pasif sistemlerle güneş ışınım şiddeti, ortam sıcaklığı, kar yüksekliği, rüzgar hızı gibi parametreler sensörler aracılığıyla ölçülecek. Aktif sistemlerde ise yeni nesil yapı teknolojisinden üretilen çığ önleme bariyerleri kullanılacak. Bu sistemlerle, çığ tehlikesine erken müdahale imkanı sağlayarak can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz."

"Doğayı doğayla koruyoruz" ilkesiyle geliştirildi

Türkiye'de ilk kez çığ riskine karşı çevre dostu yeni nesil yapı teknolojisi ve ileri teknoloji sensör sistemleri söz konusu projede bir arada kullanılacak.

"Doğayı doğayla koruyoruz" ilkesiyle geliştirilen çalışma ile doğal afetlere karşı yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm sunulmasına imkan tanınacak.

Türkiye'nin afet yönetimi konusundaki kararlılığını güçlendirecek proje uluslararası anlamda da örnek teşkil ediyor.

Projenin çıktılarının hem bilimsel hem de uygulama açısından fayda sağlayarak Türkiye'nin afet yönetiminde yeni bir dönemi başlatması, çığ riski taşıyan bölgelerde yerleşim alanlarını koruması, afet yönetimi ve şehir planlamasında kullanılacak veri altyapısının güçlendirilmesi ve proje sürecinde yetiştirilecek uzmanların Türkiye'nin bilgi ve yetkinlik seviyesini artırması amaçlanıyor.

Çevre dostu teknoloji

Proje kapsamında Türkiye'de çığ önleme setlerinde ilk kez kullanılan yeni nesil yapı teknolojisi, doğal kaynaklardan elde edilen çevre dostu malzeme olması ve dayanıklılığıyla dikkati çekiyor.

Çığ riski taşıyan bölgelerde dağın zirvesine yerleştirilecek Prototip Merkez ve Ölçüm istasyonlarıyla güneş ışınımı, kar yüksekliği, rüzgar hızı gibi kritik veriler toplanacak.

Fotovoltaik güneş enerjisiyle çalışan sistemler, çevreye zarar vermeyen, sürdürülebilir bir enerji altyapısı sağlayacak. Veriler analiz edilerek çığ oluşumu erken aşamada belirlenerek afet riskleri en aza indirilecek.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Tübitak, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çığ Riskine Karşı Yenilikçi Çözüm - Son Dakika

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