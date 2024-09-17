Çilek Mobilya FDI'de Yenilikçi Ürünlerle Yer Alacak

Ekonomi

Çilek, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen Furnishings&Design İstanbul'a (FDI) üç yeni ürünüyle katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FDI, 19-21 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. FDI'ın New Horizon Exhibition sponsoru olan Çilek Mobilya'nın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Özbakır Tül, FDI Talks panelinde konuşmacı olarak yer alacak.

Şirket, tasarımlarını ve yenilikçi ürünlerini, fuardaki standında ziyaretçilerle buluşturacak.

Çocukların uyku arkadaşlarıyla birlikte uyuma alışkanlığından ilham alınarak geliştirilen Teddy Karyola, inovatif tasarımıyla bebeklerin uyandırılmadan taşınmasını sağlayan Koza Beşik ve doğayla özgürlüğe düşkün çocukların vazgeçilmezi olmayı hedefleyen Maceracı Karyola gibi yenilikçi ürünler sergilenecek.

5 kıtada, 50'den fazla ülkede 500'den fazla satış noktasında ürünleriyle dikkati çeken Çilek, AR-GE ve tasarıma yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor.

Şirket, AR-GE Merkezinde yeni ürün geliştirilmesinden ürünün seri üretime alınmasına, kalite çalışmalarından üretim teknolojilerinin geliştirilmesine kadar birçok faaliyet yürütüyor.

Tasarımlarını, fonksiyonellik ve yenilikçilikle birleştiren şirket, AB standartlarında güvenlik sertifikalarına sahip ürünler ve ileri teknolojilerle çevre dostu üretim yapıyor.