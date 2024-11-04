Çimsa, IFC ile 70 Milyon Dolar Yeşil Kredi Anlaşması İmzaladı

Ekonomi

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 70 milyon dolarlık 5 yıl vadeli yeşil kredi anlaşması imzaladı.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 1 Kasım 2024 tarihinde IFC ile 70 milyon dolar tutarında 2 yılı anapara geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli yeşil kredi anlaşması imzalamıştır. Söz konusu yeşil kredi, şirketimizin Mersin, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da bulunan fabrikalarında başta yenilenebilir enerji olmak üzere alternatif yakıt, alternatif ham madde, ürün dönüşümü ile diğer verimlilik yatırımlarında kullanılacaktır." ifadeleri kullanıldı.