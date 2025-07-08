Çin 2025'te Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Artıracak

Dünyanın yenilenebilir enerjide en büyük üreticisi ve tedarikçisi konumundaki Çin'in 2025'te rüzgar ve güneş kapasitesine yatırımlarının 520 gigavata ulaşması ve elektrik kurulu gücünün yıl sonunda 4 bin gigavata dayanması öngörülüyor.

Son yıllarda yenilenebilir enerji alanında yaptığı devasa üretim ve ihracat kapasitesiyle öne çıkan Çin, güneş paneli ve rüzgar türbini üretimindeki kayda değer kapasitesiyle yenilenebilir enerji yatırımlarının itici gücü durumunda bulunuyor.

ABD'den sonra petrol tüketiminde 2. sırada yer alan, doğal gaz tüketiminde ise Avrupa ülkeleriyle benzer seviyelerde bulunan Çin, hem karada hem de denizde yürüttüğü yoğun sondaj ve keşif faaliyetleriyle yerli enerji üretimini artırırken, yenilenebilir enerji sektöründeki dev yatırımlarıyla da küresel ölçekte dikkati çekiyor.

5 ayda Almanya kadar elektrik kurulu gücü devreye alındı

2060'ta karbon nötr hedefine ulaşmak isteyen Çin'in yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş kapasitesine ciddi yatırımlar yaptığı göze çarpıyor.

Çin Fotovoltaik Sanayi Derneğinin haziran sonunda yayımladığı verilere göre, 2024'te küresel güneş paneli üretim kapasitesi 1388,9 gigavate ulaşırken, bu kapasitenin yüzde 83,3'ünü elinde bulunduran Çin, küresel güneş enerjisi sektörünü domine ediyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına göre ise ülkenin panel üretimi 2024'te 588 gigavat olarak gerçekleşirken, bunun 238 gigavatlık kısmı ihraç edildi.

Yılın ilk 5 ayında ülke içindeki yatırımlar ise büyük hacimlerle seyrini sürdürerek, 260 gigavatlık kapasite faaliyete geçti. Bu sürede tüm kaynaklarda devreye alınan kapasite Almanya'nın toplam elektrik kurulu gücüne eşdeğer oldu.

Ülkenin 2024 sonunda kurulu kapasitesi 3 bin 348 gigavat seviyelerine ulaşırken, kapasitede güneşin payı 886, rüzgarın payı 520, hidroelektrikin payı 435 gigavat, nükleerin payı 43, yaklaşık 20 gigavat diğer kaynaklardan oluşmuş, termik santrallerin payı 1444 gigavat olarak kayıtlara geçmişti.

Elektrik kurulu gücü mayıs itibarıyla ise 3 bin 609 gigavat seviyelerine yükseldi. Söz konusu kurulu güçte ilk sırada 1457 gigavat ile termik santraller ilk sırada yer alırken, bunu 1084 gigavat ile güneş, 567 gigavat ile rüzgar, 438 gigavat ile hidroelektrik, 60,8 gigavat ile nükleer enerji santralleri takip etti.

2025'te güneş ve rüzgara 520 gigavat kapasite ilave edilecek

Ülke içindeki yatırımları ve ihracat hamlelerinin belli bir dengede götürmeye çalışıldığı göze çarparken, bu yıl geçen yıllara nazaran güneş ve rüzgar enerjisine yönelik yatırımların hızlanacağı haberleri basına yansıdı.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Enerji Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Çin Elektrik Arz-Talep Analiz Raporu 2025'e göre bu yıl devreye alınacak rüzgar ve güneş kapasitesinde tarihi bir rekor kırılacak.

Buna göre, yıllık yeni devreye alınacak güneş enerjisi kapasitesi 380 gigavat, rüzgarda ise 140 gigavat olacak. Böylece, 2025'te güneş ve rüzgara 520 gigavat kapasite ilave edilecek. Ayrıca elektrik kurulu gücüne kaynak bazlı bakıldığında termik santrallerde 127 gigavat, hidroelektrikte 13,6 gigavat, nükleer enerjide 5,2 gigavat eklenmesi öngörülüyor.

Ayrıca ülkenin elektrik kurulu gücünün yıl sonunda 3 bin 990 gigavata ulaşması, güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücün yüzde 48,2'sini oluşturması hedefleniyor.