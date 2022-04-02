Çin'de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Üretiminin Artması Yeşil Kalkınmayı Destekliyor - Son Dakika
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Çin'de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Üretiminin Artması Yeşil Kalkınmayı Destekliyor

02.04.2022 16:49
Çin'de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Üretiminin Artması Yeşil Kalkınmayı Destekliyor

GUANGZHOU, 2 Nisan (Xinhua) — Nan'ao ilçesindeki Lemen Adaları yakınında bulunan 35 rüzgar türbinli Shantou Datang Lemen I açık deniz rüzgar enerjisi projesi, Guangdong'un doğusunda işletmeye alınan ilk açık deniz rüzgar enerjisi projesi oldu. Toplam kurulu kapasitesi 245.000 kilovat olan projenin yıllık 751 milyon kilovat saat elektrik üretmesi bekleniyor. Projenin ortak kömür yakmalı elektrik santrali […]

GUANGZHOU, 2 Nisan (Xinhua) — Nan'ao ilçesindeki Lemen Adaları yakınında bulunan 35 rüzgar türbinli Shantou Datang Lemen I açık deniz rüzgar enerjisi projesi, Guangdong'un doğusunda işletmeye alınan ilk açık deniz rüzgar enerjisi projesi oldu. Toplam kurulu kapasitesi 245.000 kilovat olan projenin yıllık 751 milyon kilovat saat elektrik üretmesi bekleniyor. Projenin ortak kömür yakmalı elektrik santrali yerine her yıl, 240.000 ton standart kömür tasarrufu sağlayabileceği ve 450.000 ton karbondioksit emisyonunu azaltabileceği hesaplanıyor. Çin, karbondioksit emisyonlarını 2030'a kadar en üst düzeye çıkaracağı ve 2060'a kadar karbon nötrlüğü elde edeceğine dair iddialı hedeflerini açıklamıştı. Bu amaca ulaşmak için, temiz enerji endüstrisini genişletmek ve yenilenebilir enerjiyi ikame olarak benimsemek amacıyla aralıksız çaba sarf ediliyor, böylece rüzgar enerjisi için geniş bir pazar oluşuyor.

Çin'in yeni kurulan şebekeye bağlı rüzgar enerjisi kapasitesi, 2021'de 47,57 milyon kilovata ulaştı ve açık deniz rüzgar enerjisi bunun üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Çin Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, ülkenin kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 300 milyon kilovatı aştı ve kurulu açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesi şu anda dünyada ilk sırada yer alıyor. Çinli yetkililer, zengin rüzgar kaynaklarına ve iyi gelişme koşullarına sahip yerlerde rüzgar enerjisinin düzenli bir şekilde teşvik edilmesine vurgu yapan 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) modern bir enerji sistemini geliştirmek için bir plan yayınladı. Ekonomik bir güç merkezi olarak Guangdong eyaleti, bu dönemde toplam kurulu kapasitesi 12 milyon kilovat olan açık deniz rüzgar santrallerinin inşaatını başlatmayı ve 2025 yılı sonuna kadar bunların yarısını işletmeye almayı planlıyor.

Shantou Kenti, aralarında ekipman tedarikçileri ve deniz mühendisliği işletmelerinin bulunduğu 42 girişimi biraraya getiren Shantou Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Endüstrisi İttifakını kurdu. Datang Shantou New Energy Ltd. şirketinin genel müdür yardımcısı Lou Shujun'a göre, açık deniz rüzgar enerjisi hem pazar hem de teknoloji geliştirme açısından büyük bir sıçramaya tanık oldu. "Guangdong'un doğusunda zengin rüzgar kaynakları var ve Guangdong rüzgar enerjisi için güçlü bir tüketim gücüne sahip" diyen Lou, "Kullanım verimliliğini artırmak için teknolojileri yükseltmeye devam edeceklerini" söyledi.

Çin'in açık deniz rüzgar enerjisi endüstrisi şimdi hızla büyüyor. Rüzgar türbinlerini, yedek parça ekipmanlarını, açık deniz inşaatını ve işletmesini kapsayan bütün bir endüstri zinciri oluşturuldu. Shanghai Electric Windpower Guangdong Ltd. şirketi, rüzgar türbinlerinin üretimi için Shantou'daki akıllı üretim üssüne 1,5 milyar yuan (yaklaşık 236 milyon ABD doları) üzerinde yatırım yaptı. Şirketin genel müdürü Wang Quanjing, "Çin'in endüstriyel yapısının ve enerji yapısının dönüşümünü hızlandırmak için Shantou'da bir rüzgar enerjisi ekipman rıhtımı ve rüzgar enerjisi için bir ana liman inşa edeceğiz" dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Deniz Rüzgar, Guangdong, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Üretiminin Artması Yeşil Kalkınmayı Destekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Üretiminin Artması Yeşil Kalkınmayı Destekliyor - Son Dakika
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