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Çin'de Deflasyon Riski Artıyor - Son Dakika
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Çin'de Deflasyon Riski Artıyor

Çin'de üretici ve tüketici fiyatlarındaki gerilemenin 2023 sonunda da sürmesi deflasyon riskine dair endişeleri artırdı. Üretici fiyatları 2023'te yıllık bazda yüzde 3 azalırken enflasyonun temel göstergesi tüketici fiyatları yüzde 0,2'lik cüzi bir artış kaydetti. Tüketici fiyatlarındaki artış, hükümetin 2023 için belirlediği yüzde 3'lük enflasyon hedefinin gerisinde kaldı. Ülkede üretici fiyatları 15 aydır gerilerken, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, 2023'ün 12 ayında da sürdü. ÜFE, aralıkta yüzde 2,7 gerileyerek kasımdaki yüzde 3'lük düşüşünü devam ettirdi. Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE de aralıkta yüzde 0,3 azalarak kasımdaki yüzde 0,5'lik düşüşü sürdürdü. Endeks, eylülde sabit kaldıktan sonra yılın son 3 ayında eksiye düştü. Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin yerleştiği gözleniyor. İç talepteki ve ihracattaki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, küresel büyümenin yavaşlamasıyla birlikte ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Çin\'de Deflasyon Riski Artıyor
12.01.2024 - 10:03,  Güncelleme: 10:06
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Çin'de üretici ve tüketici fiyatlarındaki gerilemenin 2023 sonunda da sürmesi deflasyon riskine dair endişeleri artırdı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2023 ve yıl sonu verilerini açıkladı.

Üretici fiyatları 2023'te yıllık bazda yüzde 3 azalırken enflasyonun temel göstergesi tüketici fiyatları yüzde 0,2'lik cüzi bir artış kaydetti.

Tüketici fiyatlarındaki artış, hükümetin 2023 için belirlediği yüzde 3'lük enflasyon hedefinin gerisinde kaldı.

Aralıkta, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,3 düştü.

Ülkede üretici fiyatları 15 aydır gerilerken, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, 2023'ün 12 ayında da sürdü. ÜFE, aralıkta yüzde 2,7 gerileyerek kasımdaki yüzde 3'lük düşüşünü devam ettirdi.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE de aralıkta yüzde 0,3 azalarak kasımdaki yüzde 0,5'lik düşüşü sürdürdü. Endeks, eylülde sabit kaldıktan sonra yılın son 3 ayında eksiye düştü.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin yerleştiği gözleniyor.

İç talepteki ve ihracattaki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, küresel büyümenin yavaşlamasıyla birlikte ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, İhracat, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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