Çin\'de Elektrik Tüketimi Kasımda Yüzde 11,6 Arttı

Çin'de elektrik tüketiminin kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttığı bildirildi.

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, Kasım 2023'te ülke genelinde elektrik tüketimi 763 milyar kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 12,2, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 9,8 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 20,9 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise kasımda geçen yıla kıyasla yüzde 10 artış kaydetti.

Elektrik tüketimi, 2023'ün 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 artarak 8,4 trilyon kilovatsaate ulaştı.