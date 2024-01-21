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Çin'de elektrik üretimi ve tüketimi 2023'te artış kaydetti - Son Dakika
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Çin'de elektrik üretimi ve tüketimi 2023'te artış kaydetti

Çin'de elektrik üretimi ve tüketimi, 2023 yılında önceki yıla göre artış kaydetti. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, elektrik üretimi yüzde 5,2 artarak 8,9 trilyon kilovatsaate ulaştı. Aralık ayında ise güneş enerjisi yüzde 17,2, termik enerji yüzde 9,3, rüzgar enerjisi yüzde 7,4 ve hidroelektrik yüzde 2,5 artış gösterdi. Nükleer enerjiden elektrik üretimi ise yüzde 4,2 azaldı. Elektrik tüketimi ise tarım, ormancılık ve madencilik gibi birincil iş kollarında yüzde 11,5, imalat sektöründe yüzde 6,5 ve hizmetler sektöründe yüzde 12,2 artış gösterdi. Hane halkı elektrik tüketimi ise yüzde 0,9 artarak 1,35 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Çin\'de elektrik üretimi ve tüketimi 2023\'te artış kaydetti
21.01.2024 - 08:49,
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Çin'de elektrik üretimi ve tüketimi 2023'te önceki yıla göre artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, elektrik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 8,9 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Aralık ayında, 829 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken güneş enerjisinden elektrik üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2, termik enerji yüzde 9,3, rüzgar enerjisi yüzde 7,4 ve hidroelektrik yüzde 2,5, arttı.

Nükleer enerjiden elektrik üretimi de söz konusu dönemde yüzde 4,2 azaldı.

Elektrik tüketimi

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, 2023'te ülke genelinde elektrik tüketimi, yıllık bazda yüzde 6,7 artışla 9,22 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 11,5, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 6,5 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 12,2 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yıllık yüzde 0,9 artışla 1,35 trilyon kilovatsaat oldu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Çin'de elektrik üretimi ve tüketimi 2023'te artış kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de elektrik üretimi ve tüketimi 2023'te artış kaydetti - Son Dakika
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