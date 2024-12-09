Çin'de Fiyat Durgunluğu ve Düşüş Devam Ediyor

Ekonomi

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş kasım ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Kasım 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi.

Kasımda tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Hükümetin parasal genişlemeye yönelik adımlarının henüz fiyat artışlarına yansımadığı gözlendi.

Tüketici fiyatlarındaki artış 21 aydır sıfıra yakın

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

TÜFE, bu yıl ocak ayında yüzde 0,8 gerileyerek Eylül 2009'dan bu yana yıllık bazda en hızlı düşüşünü kaydetmişti.

Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatil döneminde artan harcamaların etkisiyle şubatta 6 ay sonra ilk kez yüzde 0,7 artış kaydeden endeks, martta yüzde 0,1, nisanda yüzde 0,3, mayısta yüzde 0,3, haziranda yüzde 0,2, temmuzda yüzde 0,5, ağustosta yüzde 0,6, eylülde yüzde 0,4 ve ekimde yüzde 0,3 yükselmişti.

Analistler TÜFE'deki durgunluğun deflasyon endişelerinin devam etmesine sebep olduğuna dikkati çekiyor.

Üretici fiyatları 26 aydır geriliyor

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme kasımda da sürdü, imalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE yüzde 2,5 azaldı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğindeki gerileme 2023 boyunca devam etmişti.

Üretici fiyatları, bu yıl ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,5, şubatta yüzde 2,7, martta yüzde 2,8, nisanda yüzde 2,5, mayısta yüzde 1,4, haziranda yüzde 0,8, temmuzda yüzde 0,8, ağustosta 1,8, eylülde yüzde 2,8 ve ekimde yüzde 2,9 azalmıştı.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği görülüyor.

Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.