Çin'de İmalat Sektörü Durgun, İmalat Dışı Artıyor

Çin'de mayısta imalat sektörü ekonomik aktivitedeki yavaşlamayla durgun seyrederken, imalat dışı sektörlerdeki aktivitede artış görüldü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) ile Çin Ulusal Lojistik ve Satın Alma Federasyonunun (CFLP) müşterek yayımladığı verilere göre, mayısta imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50, imalat dışı PMI ise 50,1 oldu.

İmalat sektöründeki aktivite geçen aya kıyasla 0,3 puan azalarak daralma ile genişleme arasındaki eşik olan 50'ye geriledi. İmalat dışı sektörlerdeki aktivite ise 0,7 puan artarak yeniden genişleme seyrine girdi.

İmalat sanayi aktivitesindeki durum, Çinli üreticilerin zayıf iç talebin yanı sıra Orta Doğu'daki savaşın girdi maliyetlerinde yol açtığı artışın etkilerini hala hissettiğini gösteriyor.

"Büyümenin yeni katalizörleri olan sektörlerde aktivite artışı sürüyor"

NBS Baş İstatistikçisi Huo Lihui, imalat sanayi aktivitesinin yavaşlamasına rağmen büyümenin yeni katalizörleri olan sektörlerdeki aktivite artışının sürdüğüne dikkati çekti.

Mayısta yüksek teknoloji imalatındaki aktivite 0,7 puan artışla 52,9'a, donanım imalatındaki aktivite ise 0,3 puan artışla 52,1'e yükseldi.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1'e yükselerek 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti. Ocakta 0,8 puan, şubatta 0,3 puan azalarak 49'a gerileyen endeks, martta ise 1,4 puan artarak 50,4'e yükselmişti. Endeks, nisanda 0,1 azalarak 50,3 olmuştu.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme seyrinde tamamladıktan sonra ocakta 0,8 puan azalarak 49,4'e düşmüş, şubatta 0,1 puan artışla 49,5'e çıkmış, martta ise 0,6 puan ile 50,1'e yükselmişti. Endeks, nisanda 0,7 puan azalarak 49,4'e gerilemiş ve yeniden daralma seyrine girmişti.

Bu arada, imalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.